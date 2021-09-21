Amazon 28 Eylül’de Bir Lansman Etkinliği Düzenleyecek

Eylül ayının bitmesine iki haftadan az bir süre kala, bu ay piyasaya sürülmesi planlanan birkaç ürün var. Şimdi Amazon, takvime bir son dakika lansmanı sıkıştırmaya çalışıyor.

E-ticaret devi 28 Eylül’de bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin Doğu Saati ile 12.00’de başlaması planlanıyor Echo ürünlerinin tanıtımı bekleniyor. Piyasaya sürülmesi beklenen yeni Echo cihazı arasında duvara monte edilebilen yeni bir Echo Show da bulunuyor.

Cihaz ilk olarak Şubat ayında bir Bloomberg raporunda ortaya çıktı ve bu yılın sonunda veya gelecek yıl muhtemelen piyasaya sürülebilir. Yeni Echo Show’un 10-13 inç arasında olduğu ve ev için bir tür komuta merkezi olarak hizmet edeceği bildiriliyor. 200 ile 250 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Amazon, bu yılın Haziran ayında sızdırılan ilk Ring Car Dashcam’i de piyasaya sürebilir. Ring, ev güvenliğiyle ilgilenen Amazon’a ait bir şirket. Halihazırda kapı zilleri, alarmlar ve akıllı kameralar gibi birkaç ev güvenlik ürünü satıyor, ancak geçen yıl Amazon, araç güvenliğini hedefleyen yeni bir ürün serisini duyurdu. Diğer üreticilerin aksine, Amazon’un etkinlikleri genellikle canlı yayınlanmıyor.

Ayrıca bkz: Amazon, Satılmayan Ürünleri İmha Etmeyi Durdurdu