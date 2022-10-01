Amazon Fire OS nedir?

2011 yılında Amazon, yeni tablet form faktörünü kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir uygun bütçeli cihazı olan ilk tabletini piyasaya sürdü. Bu Kindle Fire, ilk iPad alternatifi olarak üretildi. Bu karşılaştırma hiçbir zaman gerçek anlamda geçerli olmasa da, Amazon’un en iyi Amazon Fire tabletlerinden oluşan bir seçkiyi piyasaya sürmesi ve çeşitli akış ve akıllı ev cihazlarını içerecek şekilde ürün yelpazesini genişletmesi yeterince başarılı oldu.

Fire OS 11 yaşında, ancak ne olduğuyla ilgili kafa karışıklığı devam ediyor. Fire OS, Android’in bir sürümü mü? Android uygulamalarını Fire tabletlere indirebilir miyim? Google hizmetleri Amazon’un tabletlerinde çalışıyor mu? Bunlar, bazılarının Fire OS’nin başlangıcından beri sorduğu sorular.

Fire OS Android tabanlı mı ve uygulamalarım çalışacak mı?

İlk soruyu cevaplamak kolaydır – evet. Fire OS, Android işletim sisteminin çatallı versiyonudur. Google, Android yapsa da, açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Herhangi bir kişi veya şirket, Android’i alıp çeşitli uygulamalarda dilediği gibi kullanmakta özgürdür. Amazon’un Fire OS ile yaptığı şey bu. Amazon, Android Açık Kaynak Projesini (AOSP) alır ve tabletler, akış cihazları ve daha fazlası için kendi işletim sistemine dönüştürür.

Android uygulamalarını indirebilir misiniz ve Google hizmetleriniz çalışacak mı? Fire OS cihazları Android uygulamalarını çalıştırır, ancak yalnızca Amazon App Store aracılığıyla indirilen veya bir APK dosyası aracılığıyla yandan yüklenenlerle sınırlıdır. Resmi olarak Play Store ve Gmail gibi Google hizmetleri mevcut değildir. Google, Amazon gibi şirketlerin AOSP’ye dayalı çatallı bir Android sürümü oluşturmasına izin verirken, bunu yapmaları durumunda bazı ağır sınırlamalar vardır.

Android çatalı nedir?

Bir Android çatalı AOSP’ye dayanır ancak Google tarafından sağlanmaz. Fire OS söz konusu olduğunda, Amazon, beğenisine göre koruduğu ve ince ayar yaptığı yeni bir Android projesi oluşturdu. Şirket, Fire OS’yi en son AOSP değişiklikleriyle düzenli olarak yükseltir, bu nedenle Google’ın geliştirme döngüsünden tamamen kaldırılmaz. Fire OS’yi Lineage OS gibi özel bir ROM olarak, ancak gönüllüler yerine üzerinde çalışan bir şirket olarak düşünün.

Bunun Samsung’un One UI’si gibi bir Android dış görünümünden farkı nedir? Birçok yönden, onlar aynıdır. Samsung, Android’i alır ve tasarımını ve özelliklerini ekler. Aradaki fark, hiçbir değişikliğin geliştiricilerin güvendiği API’leri bozmamasını ve Google’ın tüm uygulamalarının ve özelliklerinin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için bir Android dış görünümünün Google tarafından onaylanması gerektiğidir.

Google, Android çatallarının API’leri ve özellikleriyle çalıştığını doğrulamadığından, Google, Google Mobil Hizmetlerinin (GMS) kullanılmasına izin vermez. Bu nedenle Fire OS cihazlarının Play Store, Gmail ve hatta YouTube’a resmi erişimi yoktur.

Amazon, Fire OS ile bu rotayı basit bir nedenden dolayı seçti: para ve kontrol. Üreticiler Google’ın GMS paketini dahil ettiklerinde, kabul etmeleri gereken birçok şart ve koşul vardır. Belirli Google uygulamaları önceden yüklenmiş olarak gelmeli ve Google Arama, cihazın varsayılanı olmalıdır. Bu kontrol seviyesinden vazgeçmenin yanı sıra, çoğu kullanıcı Amazon’un alternatifi yerine Play Store’u kullanmayı tercih ediyor.

Amazon, Google’ı devre dışı bırakarak ve kendi Android çatalını yaparak, işletim sistemi ve üzerinde çalıştığı cihazlar üzerinde kontrolü elinde tutabilir ve Amazon App Store’dan bunları kimseyle paylaşmadan kârın keyfini çıkarabilir.

Google Mobil Hizmetlerini Fire OS cihazlarında çalıştırmanın bir yolu var, ancak resmi değil ve Amazon veya Google bir şeyi değiştirirse kolayca bozulabilir.

Gösteri Modu, Fire HD tabletinizi akıllı bir ekrana dönüştürür

Android çatalı kullanmanın bir avantajı, yeni özellikleri mevcut hizmetlerinizle entegre etme yeteneğidir. Bir örnek, bir Fire HD 8 veya Fire HD 10’u (7. nesil ve daha yeni) bir Show Gösterisine dönüştüren Gösteri Modu’dur.

Hızlı ayarlar panelinizi aşağı kaydırın ve sağ üst köşede Gösteri Modu olarak işaretlenmiş bir geçiş bulunur. Etkinleştirildiğinde, tablet bir echo show ile aynı kullanıcı arayüzünü benimser ve tabletinizi akıllı bir ekrana dönüştürür ve aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bir kullanım durumu, tableti prize takılıyken yatak odanızda desteklemek ve sabahları çalar saatiniz gibi davranmak olacaktır. Uyandığınızda, onu mutfağa taşıyabilir ve yeni bir kahvaltı tarifi denemenize yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Bundan sonra, Gösteri Modunu devre dışı bırakın ve tekrar geleneksel bir tabletiniz olur.

Google’ın bir sonraki tabletiyle ilgili söylentilere inanılırsa gerçekleşebilecek bu akıllı özelliği daha fazla şirketin benimsediğini görmek isteriz.

Başka bir örnek, gezinme çubuğunuzun sol alt köşesindeki düğme aracılığıyla erişilebilen cihaz panosudur. Açmak, Alexa hesabınıza bağlı akıllı ev cihazlarına erişim sağlayarak, ışıklarınızı hızlı bir şekilde kapatmanıza veya evinizde oynatılan herhangi bir medyayı duraklatmanıza olanak tanır.

Amazon Fire tabletten memnun kalacak mıyım?

Fire OS, Amazon için başarılı bir üründür. Daha yavaş donanımlarda iyi çalışan, iyi optimize edilmiş bir işletim sistemidir ve şirketin mütevazı teknik özelliklerine rağmen iyi performans gösteren ucuz cihazları göndermesine olanak tanır. Bu yılın başlarında incelediğimiz 2022 Amazon Fire 7, biraz durgun olabilir, ancak fiyat için yeterince iyi performans gösterir ve iyi bir medya tüketim cihazı yapar.

Ancak, müşterilerin bir Fire Tableti satın almadan önce bilmesi gereken uyarılar vardır. Amazon’un en iyi çabalarına rağmen, Amazon App Store’da bulunan uygulamaların sayısı Google Play Store’a kıyasla yetersiz kalıyor. Facebook ve Twitter gibi büyük adlandırılmış uygulamalar bulacaksınız, ancak YouTube dahil olmak üzere Google uygulamaları eksik. Google Hizmetleri’ni yüklemek, yandan yükleme ile mümkündür, ancak gösterişli bir deneyim olmaktan uzaktır.

Bu sınırlamalarla yaşayabilirseniz, özellikle bir kez sahip olduğunuzda bazı ince ayarlar yaparsanız, bir Amazon tableti sizin için uygun olabilir. Ancak Google uygulamalarına ve hizmetlerine güveniyorsanız ve bunları bir kenara yüklemek istemiyorsanız, Google sertifikalı bir Android sürümünü çalıştıran bir tablet ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilir.