Amazon, kalemli Kindle Scribe’ı duyurdu

Amazon bugün, şirketin şimdiye kadarki en büyük Kindle’ı ve hareket halindeyken okuma ve yazma için kalem girişi olan Kindle Scribe‘ı duyurdu.

Kindle Scribe, 10.2 inçlik büyük bir mat dokunmatik Paperwhite ekrana sahiptir. Cihaz, kullanılmadığında cihazın yan tarafına manyetik olarak takılan standart bir kalem içerir. Ayrıca, diğer ucunda bir silgi ve kalem, vurgulayıcı ve daha fazlası arasında geçiş yapmak için bir kısayol düğmesi bulunan isteğe bağlı bir Premium kalem de seçebilirsiniz.

Kindle Scribe, yapışkan not özelliğini kullanarak kitaplara el yazısı notlar eklemeyi destekler. Yapışkan notlar kitaba göre otomatik olarak düzenlenir ve ayrıca cihazlar arasında senkronize edilir. Cihaz ayrıca, çizgili kağıt, boş kağıt, yapılacaklar listesi ve daha fazlası gibi şablonlarla not alma ve günlük tutma özelliklerini içerir. Notlar klasöre göre düzenlenebilir ve aranabilir ve ayrıca senkronize edilebilir.

Ayrıca işaretlemek veya imzalamak için cihaza PDF dosyaları gönderebilir ve Microsoft Word belgelerine yapışkan notlar ekleyebilirsiniz. Kindle Scribe’a doğrudan Word aracılığıyla belge gönderme seçeneği 2023’te gelecek.

Bunun yanı sıra, Kindle Scribe aşağı yukarı büyük bir Kindle’dır, tek farkları sayfa çevirme düğmelerinin olmaması ve suya dayanıklılıktır.

Kindle Scribe, 16/32/64GB varyantlarında mevcut olacak ve standart kalemle 339 dolardan başlıyor.