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Amazon, kalemli Kindle Scribe’ı duyurdu

Amazon, hareket halindeyken en sevdiğiniz kitapları okumanın yeni yollarını aramayı bırakmıyor. Yepyeni bir giriş seviyesi Kindle'nin yaklaşan tatil sezonunda hit olacağı garantili görünen ve piyasaya sürülmesinden sadece birkaç hafta sonra, şirket şimdiye kadarki en pahalı e-okuyucusu ile geri döndü. Amazon, yıllık sonbahar donanım etkinliğinin bir parçası olarak, okuduğu kadar sık ​​not alan herkes için mükemmel bir sayfa olan Kindle Scribe'ı resmi olarak tanıttı.

Ahmet Ekinler

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Amazon, kalemli Kindle Scribe'ı duyurdu

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Amazon bugün, şirketin şimdiye kadarki en büyük Kindle’ı ve hareket halindeyken okuma ve yazma için kalem girişi olan Kindle Scribe‘ı duyurdu.

Kindle Scribe, 10.2 inçlik büyük bir mat dokunmatik Paperwhite ekrana sahiptir. Cihaz, kullanılmadığında cihazın yan tarafına manyetik olarak takılan standart bir kalem içerir. Ayrıca, diğer ucunda bir silgi ve kalem, vurgulayıcı ve daha fazlası arasında geçiş yapmak için bir kısayol düğmesi bulunan isteğe bağlı bir Premium kalem de seçebilirsiniz.

Kindle Scribe, yapışkan not özelliğini kullanarak kitaplara el yazısı notlar eklemeyi destekler. Yapışkan notlar kitaba göre otomatik olarak düzenlenir ve ayrıca cihazlar arasında senkronize edilir. Cihaz ayrıca, çizgili kağıt, boş kağıt, yapılacaklar listesi ve daha fazlası gibi şablonlarla not alma ve günlük tutma özelliklerini içerir. Notlar klasöre göre düzenlenebilir ve aranabilir ve ayrıca senkronize edilebilir.

Ayrıca bkz: Amazon’un yeni Echo Dot hoparlörleri Tanıtıldı – Eero Wi-Fi menzil genişletici özelliği geldi

Ayrıca işaretlemek veya imzalamak için cihaza PDF dosyaları gönderebilir ve Microsoft Word belgelerine yapışkan notlar ekleyebilirsiniz. Kindle Scribe’a doğrudan Word aracılığıyla belge gönderme seçeneği 2023’te gelecek.

Bunun yanı sıra, Kindle Scribe aşağı yukarı büyük bir Kindle’dır, tek farkları sayfa çevirme düğmelerinin olmaması ve suya dayanıklılıktır.

Kindle Scribe, 16/32/64GB varyantlarında mevcut olacak ve standart kalemle 339 dolardan başlıyor.

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KaynakGsmarena

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