Amazon yılın belli dönemlerinde indirim günleri düzenleyerek abonelerine uygun fiyatlı ürünler sunuyor. Bu kapsamda şirket bu yıl global çapta 10 kez, ülkemizde ise 5 kez Amazon Prime Day kampanyası düzenledi. Alışveriş sitesi Amazon’da pek çok ürünle birlikte akıllı telefonlarda da muhteşem indirimler yapıldı. Biz de sizler için en çok tercih edilen telefonlardan indirimli olanların bir listesini yaptık. İşte Amazon Prime Day’e özel indirimli telefonlar…
Amazon Prime Day’e Özel İndirimli Telefonlar
Amazon Prime Day indirim günleri 16 Temmuz’da başladı ve 22 Temmuz saat 23:00’a kadar devam edecek. Amazon indirim günleri kapsamında pek çok ürün indirimli fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Bu indirimli ürünler arasında akıllı telefonlar da yer almakta. Bu kapsamda özellikle bazı telefon modelleri son zamanların en düşük fiyatları ile satılıyor diyebiliriz.
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Prime Day indirim günlerinden yalnızca Amazon Prime üyeleri faydalanabiliyor. Aylık üyelik ücreti normalde 39 TL seviyesinde ancak eğer daha evvel Prime üyeliği edinmediyseniz, ilk üyelikler için sunulan ilk ay bedava abonelik hizmetinden faydalanabilirsiniz. Daha önce üyelik edinmiş iseniz de yalnızca 39 TL bedelle muhteşem indirimlerden faydalanabilirsiniz.
Amazon Prime üyeliğinin tek avantajı, indirimlerden faydalanmak değil, bununla birlikte hem ücretsiz hem de hızı kargo avantajı da prime üyeliği kapsamında. Ek olarak, 2024 yılının sonuna dek Amazon prime üyeliği satın alan ve ayda bir defa alışveriş yapan üyeler, her ay için ayrı ayrı olmak üzere Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanmakta. Yani söz konusu aylar için abonelik ücreti ödememiş gibi olursunuz.
Prime Day Cazip Fiyatlı Telefon Modelleri
Amazon Prime üyeliği oldukça avantajlı diyebiliriz. Şimdi ise Amazon indirimli telefon modelleri listemize geçelim… Ancak bundan önce Samsung marka Galaxy S23, S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinin her biri için 2 bin TL’lik ekstra indirim olduğunu söylemeden geçmeyelim. İşte Amazon Prime Day indirimli telefonlar:
- iPhone 13 (256 GB, Mavi): 38.000 TL (Yaklaşık)
- iPhone 14 (256 GB, Mor): 45.200 TL (Yaklaşık)
- Samsung Galaxy A15 6 GB RAM 128 GB Depolama: 7.800 TL (Yaklaşık)
- Samsung Galaxy A24 6 GB RAM, 128 GB Depolama: 7.500 TL(Yaklaşık)
- Samsung Galaxy S22 128 GB Beyaz: 18.209 TL
- Samsung Galaxy S23 256 GB – 8 GB RAM: 28.300 TL (Yaklaşık)
- Samsung Galaxy S24 Plus 12 GB RAM – 256 GB Hafıza: 39.500 TL (Yaklaşık)
- Samsung Galaxy S24 8 GB RAM, 128 GB Hafıza: 32.450 TL (Yaklaşık)
- Samsung Galaxy A35 5G 8 GB RAM. 256 GB Hafıza: 13.390 TL (Yaklaşık)
- Samsung Galaxy Z Flip5 8 GB RAM, 256 GB Hafıza: 37.000 TL (Yaklaşık)
- POCO C65 8 GB RAM 256 GB ROM: 6.179 TL (Yaklaşık)
- Reeder S19 Max Pro 256 GB Starry Black (Reeder TR Garantili): 3.600 TL (Yaklaşık)
- GENERAL MOBILE GM 23 SE 4 GB RAM, 128 GB Hafıza: 4.380 TL (Yaklaşık)