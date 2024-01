Ana Sayfa » Oyun Amazon Prime Gaming 2024 Ocak Ayında Üyelerine 4 Oyunu Ücretsiz Veriyor! Oyun Amazon Prime Gaming 2024 Ocak Ayında Üyelerine 4 Oyunu Ücretsiz Veriyor! Emine Emre 17 Görüntüleme 0

Bilindiği üzere Amazon Prime her ay üyelerine, belirlediği oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Platformun Ocak ayı hediyeleri de belli oldu. Amazon Prime Gaming 2024 Ocak ayında üyelerine 4 oyunu ücretsiz sunuyor. 4 oyunun toplam bütçesi 750 TL civarında. buyurun detaylar.

Amazon Prime Gaming 2024 Ocak Ayında Üyelerine 4 Oyunu Ücretsiz Sunacak

Amazon Prime Gaming platformu her ay kullanıcılarına ücretsiz oyun olanağı sağlıyor. 2024 yılı Ocak ayına ilişkin ücretsiz oyunlarını açıklayan platform, 4 oyunun adını açıkladı. Amazon Prime’ın yeni yıl hediyeleri olan bu oyunlar; Apico, Yars: Recharged, Atari Mania ve Endling Extinction is Forever şeklinde. Söz konusu oyunların toplam bütçesi 750 TL. Amazon Prime Gaming üyeleri ücretsiz sunulan bu oyunlardan oldukça memnun.

Amazon Prime Gaming’de ücretsiz olarak sunulacak olan oyunların hangi tarihlerde ekleneceği ise şu şekilde açıklanmış durumda:

Endling Extinction is Forever: 4 Ocak 2024

Apico: 11 Ocak 2024

Atari Mania: 18 Ocak 2024

Yars: Recharged: 25 Ocak 2024

Amazon Prime Gaming 2023’ün son ayında da pek çok oyunu üyelerine ücretsiz sunmuştu. Bu oyunlar ise Asteroids: Recharged, DEATHLOOP, A Tiny Sticker Tale, Kombinera, SeaOrama: World of Shipping ve Akka Arrh oyunları idi. Steam ve Epic Games’in sunduğu ücretsiz oyunların yanı sıra Amazon Prime Gaming de kullanıcılarını memnun etmek ve yeni kullanıcı çekebilmek adına ücretsiz oyunlar sunmaya çalışıyor. Bu bağlamda şirket rekabette ben de varım diyerek piyasadaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

Çeşitli fırsatlar sunan, değerli oyun yapımlarına erişimi kolaylaştıran Amazon Prime üyeliği aylık 39 TL olarak sunulmakta; üstelik üyeliğin ilk ayı da ücretsiz. Amazon Prime Gaming’in Ocak 2024 için üyelerine ücretsiz sunduğu oyunları inceleyelim:

Endling Extinction is Forever Hakkında

Herobeat Studios tarafından geliştirilen Endling Extinction is Forever HandyGames tarafından yayımlanmıştır. Kategori bakımından macera oyunu, hayatta kalma oyunu, bağımsız video oyunu, simülasyon oyunu ve side-scrolling video oyunu türlerini kapsayan oyun 19 temmuz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Tek oyunculu oyun olan Endling Extinction is Forever BAFTA Games Award for Game Beyond Entertainment ödünlüne layık görülmüş olup farklı ödüller için de aday gösterilmiştir.

Nintendo Switch, Android, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, iOS, Xbox X ve S Serisi ve PlayStation 5 platformlarında yayınlanan oyunun temel hali şuan Steam’de yaklaşık 15 dolardır. Paket seçenekleri 18 – 27 dolar gibi rakamlara yaklaşık olup küçük bir indirim de mevcuttur. Endling Extinction is Forever Amazon Prime’ın ocak ayına özel hediyelerindendir ve platformun prime üyelerine ücretsizdir. Ayrıca oyun Steam kullanıcısından tam not almıştır.

Apico Hakkında

Apico 20 Mayıs 2022 tarihinde, yani Arıcılık gününde, piyasaya sürülen bir arıcılık simülasyonu oyunudur. Yüzde 92 oranında kullanıcının beğendiği oyun, TNgineers ve Ellraiser tarafından geliştirilmiş; Whitethorn Games tarafından yayınlanmıştır. Kategori bakımından simülasyon oyunu, macera oyunu, gündelik oyun ve strateji video oyunu türlerine dahil olan Apico; Linux, Mac OS işletim sistemi, Windows, Nintendo Anahtarı, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Serisi X/S platformları için yayımlanmıştır.

Apico’nun basic halinin fiyatı Steam’de yaklaşık 10,5 dolar civarında. Amazon Prime Gaming ise Apico’yu 2024 Ocak ayına özel ücretsiz sunuyor. Apico, 11 Ocak günü ücretsiz olacak.

Atari Mania Hakkında

Studio iLLOGIKA tarafından geliştirilen Atari Mania, Atari ve Atari, Inc. Tarafından yayınlanmıştır. Nintendo Switch, PlayStation 4, Linux, Microsoft Windows, PlayStation 5 platformları için yayımlanan oyun macera oyunu, bulmaca oyunu, nişancı oyunu ve macera kategorileri kapsamında yer almaktadır.

13 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürülen oyun, Steam kullanıcısı tarafından yüz üzerinden 60 not alarak ortalamanın üzerinde bir beğeniye ulaşmıştır. Atari Maina fiyatı şu an Steam platformunda 25 dolar civarındadır. Amazon Prime üyelerine ise 18 Ocak’ta ücretsiz sunulacaktır.

Yars: Recharged Hakkında

Adamvision Studios ve SneakyBox tarafından geliştirilen Shoot ’em up türündeki Yars: Recharged çift çubuklu nişancı oyunudur. 23 Ağustos 2022 tarihinde Atari VCS, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch platformları için Atari, Inc. ve Atari tarafından yayınlanmıştır.

Yars: Recharged oyunu şu an Steam’de yaklaşık 10 dolar civarındadır. Amazon Prime Gaming platformunda ise 25 Ocak Perşembe günü ücretsiz olarak erişime açılacaktır. Steam kullanıcılarının oyuna verdikleri puan ise 10 üzerinden 8 olup, bu puan da oyunun beğenildiğine işarettir.