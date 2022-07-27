Amazon Prime Üyelik Ücretleri Artıyor!

Dünya çapında hizmet veren Amazon, uzun zamandır abonelik ücretlerine hiçbir şekilde zam yapmıyordu ancak bu durum değişecek. Yapılan açıklamaya göre Amazon, Prime aboneliklerin fiyatları zamlanacak.

Amazon Prime kullanıcılarına; alışveriş, Prime Gaming ile oyun, Prime Video ile de sinema tarafında birçok hizmet sunuyor. Bu çok yönlü şirket, dünya çapında üne ve güvene sahip. Pandemi ile birlikte gelen ekonomik zorluklardan dolayı hiçbir şekilde zam yapmayan Amazon, bu durumu değiştireceğe benziyor.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa’da yer alan kullanıcılar için abonelik ücretlerinde artış yaşanacak. Her ülkeye farklı bir artış yansıyacak, bazı ülkelerindeki artış oranı %43 oranında olacak. Şu an için Türkiye için herhangi bir açıklama yapılmadı.

Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye içerisinde Amazon Prime’ın herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacağı belirtildi. Şu an için artış olmasa da, kullanıcılar Avrupa’da yaşanan zamlardan sonra Türkiye’nin de ilerleyen dönemlerde etkileneceğini düşünüyor.

İlk olarak, 2022 yılının başında ABD’de fiyat artışına giden Amazon, yıl ortasında tüm Avrupa ülkelerinde bu artışı yaptı. Ülkemizde 7.90 TL gibi oldukça uygun bir abonelik ücreti bulunan Amazon Prime, ülkemizde henüz zam düşünmüyor. Amazon Prime üyelik zamları 15 Eylül 2022‘den itibaren geçerli olacak.

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