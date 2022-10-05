Amazon Yeni 4K QLED TVlerini Piyasaya Sürdü

Geçen yıl Amazon, Fire TV Omni ve Fire TV 4 Serisi ile TV sektöre girdi. Bazı kullanışlı özelliklere sahip yetkin bütçe televizyonlar olarak piyasaya çıktılar. E-ticaret devi şimdi de 65 inç ve 75 inç ekran boyutlarında iki yeni Fire TV Omni QLED serisi modelini tanıttı. Yeni TV’ler daha iyi bir görüntü kalitesi ve yeni parlaklık aracı ve yerel karartma gibi özellikler sunuyor. İşte tüm detaylar.

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Özellikler

Belirtildiği gibi Amazon, yeni Fire TV Omni QLED Serisi 4K UHD TV‘leri iki boyutta piyasaya sürdü: 65 inç ve 75 inç. Her iki model de aynı özelliklere sahip. Dolby Vision IQ, HDR10 Plus, HDR ve HLG’yi destekliyorlar. Ayrıca şirket, Uyarlanabilir Parlaklık adlı yeni bir özelliği de duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik odanın aydınlatmasına göre ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Kontrast oranını artırmak için 96 bölgeye kadar tam bir yerel karartma dizisi ile birlikte geliyor. Ayrıca, yerleşik varlık sensörleri ile Omni QLED Serisi, birisi bir odaya girdiğinde algılayabiliyor ve güzel, bilgilendirici Ortam Deneyimine geçiş yapabiliyor. Ekran, hava durumu tahmini ve hatırlatıcılar gibi fotoğrafları, resimleri veya Alexa widget’larını ekranda görüntüleyebiliyor.

Omni QLED Serisinin Netflix, Prime Video, Disney+ ve Apple TV dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları desteklediğini söylemeye gerek bile yok. Fire TV’de iki adet 12W hoparlör bulunur ve ayrıca hoparlörleri Bluetooth 5.0 üzerinden kablosuz olarak eşleştirmenize veya AV ve eARC bağlantı noktaları yardımıyla harici bir ses çubuğu bağlamanıza olanak tanıyor.

Fire TV Omni QLED serisinin 65 inçlik modelinin fiyatı 800 dolar. 75 inç olanı ise 1.100 dolar. İki TV şu anda Amazon üzerinden ön sipariş için mevcut.