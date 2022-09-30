Amazon, Yeni Halo Rise Cihazıyla Uyku Takibi Yapıyor!

Amazon kısa süre önce küresel pazar için birkaç yeni akıllı ev ürününü duyurdu. Bu, yeni Echo Dot serisi akıllı hoparlörleri, yeni Kindle Scribe‘ı ve en yeni Fire TV Cube’u da içeriyordu. Şirket, bu yeni ürünlerin yanı sıra nefes alma düzeninize göre uykunuzu takip edebilen ilginç bir özelliğe sahip yeni Halo Rise’ı da duyurdu.

Yeni Halo Rise, temel olarak, kamera veya mikrofon olmadan çalışabilen yerleşik bir uyku izleyicisine sahip bir başucu lambası. Ayrıca, hareketleri ve solunum modellerini algılayabilen “temassız, düşük enerjili sensör” kullanıyor. Daha basit bir ifadeyle, nefesinizi algılayabiliyor ve makine öğrenimi becerisi sayesinde siz uyurken vücudunuzun genişleme ve daralmasını gözlemliyor.

Bu sayede Amazon, “cihazın uyku algoritmasını, gece polisomnografisi adı verilen uyku analizi için klinik altın standardına karşı eğittiğini ve doğruladığını” iddia ediyor. Ayrıca, yatağı sizinle paylaşan başka bir kişi veya hayvan olsa bile, Halo Rise bunu algılayabiliyor ve her gün size sunulan uyku özetinde yalnızca verilerinizi haritalarken etkinliklerini hariç tutabiliyor. Bu raporlar ayrıca, ortamınızı optimize ederek uykunuzu iyileştirmeye yardımcı olacak öneriler sunuyor.

Halo Rise ayrıca odanızın sıcaklığını, nemini ve parlaklığını ölçmek için yerleşik sensörlere sahip ve aynı zamanda Alexa’yı da destekleyen bir lamba. Özellikle, gizlilik konusunda daha fazla endişe duyuyorsanız, uyku izleme özelliğini bile kapatabilirsiniz. Cihaz bu yıl içinde satışa çıkacak ve 140 ABD Doları fiyat etiketiyle gelecek.