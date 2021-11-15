AMD Ryzen 7000H ve 8000 İşlemciler Yolda

Yeni bir söylenti, yakında çıkacak olan AMD Ryzen 7000H serisi mobil APU’lar (entegre Radeon grafikli Ryzen CPU’lar) ve hatta masaüstü Ryzen 8000 işlemci serisi hakkında ilginç bilgiler ortaya çıkardı.

AMD Ryzen 6000 Rembrandt, son neslin üst modeli olarak satışa çıktı. Rembrandt, Zen 3+ ve RDNA 2 mimarisine dayalı olsa da, onun yerini alacak sonraki model, Zen 4’e sahip Phoenix-H ve Raphael-H APU‘lar olmak üzere iki modelle gelecek.

Bu iki mobil APU modeli, görünüşe göre 2022’nin sonlarında piyasaya çıkacak. Phoenix’in 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip; 5nm Zen 4’ü temel aldığı ve 40W’a kadar TDP derecesine sahip olmasını bekliyoruz.

Öte yandan, Raphael de Zen 4’ü temel alacak ancak bildirildiğine göre; TDP 45W’ı geçerek 16 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına sahip olacak. Ryzen 7000 serisi APU’lara benzer şekilde, masaüstü Ryzen 8000 serisi de iki modelle satışa çıkacak.

Söz konusu işlemciler, Granite Ridge ve Strix Point dahil olmak üzere masaüstü sınıfı işlemciler. Bu yonga setlerinin Zen 5 mimarisine dayandığı ve Granite Ridge’in ana masaüstü işlemci serisi için; 3nm Zen 5 çekirdeği kullandığı söylentiler arasında yer alıyor.

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