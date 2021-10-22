Huawei MateBook 14 2021 Ryzen Edition Tanıtıldı!

Huawei kısa süre önce, en yeni AMD Ryzen 5 5500U ve Ryzen 7 5700U işlemcilerle donatılmış MateBook 14 2021 dizüstü bilgisayarının Ryzen modellerini sessizce piyasaya sürdü.

MateBook 14, yüksek 3:2 en boy oranına sahip 2K çözünürlüklü FullView ekrana sahip ve çerçeveleri son derece ince ve bu da %90 ekran-gövde oranı sağlıyor. Bu arada ekran %100 sRGB renk gamını destekliyor ve mavi ışığı azaltan teknolojiyle birlikte geliyor.

Bu arada dokunmatik ekran, yakınlaştırmak için sıkıştırmak ve ekran görüntüsü almak için; 3 parmakla kaydırmak gibi normal bir akıllı telefonda edindiğiniz gelişmiş hareketleri destekliyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar 1,49 kg ağırlığında, sadece 15,9 mm kalınlığında ve gövdesi alüminyum alaşımla göze çarpıyor.

Full HD videolar oynatırken 11 saate kadar dayanmasına yardımcı olan; 56Wh kapasiteli bir pil ile çalışıyor. Huawei, yalnızca 15 dakikalık bir şarjla 2,5 saat ekran süresi elde edebileceğinizi iddia ediyor. Isı dağılımı için dizüstü bilgisayarda çift ısı borusu ve çift Shark fin fanı da var.

Dizüstü bilgisayar, Huawei telefonunuz ve Huawei dizüstü bilgisayarınız arasında; sorunsuz bağlantı ve dosya paylaşımı için Huawei Share desteği ile birlikte geliyor.

Arayüzleri 2x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası; 1x HDMI bağlantı noktası, 1x USB Type-C bağlantı noktası; 3,5 mm kulaklık jakı ve 65W USB Type-C bağlantı noktası şarj cihazından oluşuyor.

Gizliliğinizi korumak için, yerleşik web kamerası yenilikçi bir şekilde; klavyenin üst kısmındaki bir düğmenin içine yerleştirilmiş ve yalnızca bastığınızda açılan bir özelliğe sahip.

Huawei MateBook 14 2021 Ryzen Edition, Uzay Grisi ve Haoyue Gümüş renk seçenekleriyle geliyor. 16 GB RAM ve 512 GB ROM’lu modeli yaklaşık 939 dolar fiyat etikeni sahip.

Ayrıca blz: Huawei, Yeni MateBook B Serisi Dizüstü Bilgisaylarını Tanıttı