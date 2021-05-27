Ana SayfaTeknoloji HaberleriHuawei, Yeni Ryzen İşlemcili Matebook D Serisini Tanıttı!

Huawei, Yeni Ryzen İşlemcili Matebook D Serisini Tanıttı!

Huawei, ABD ambargosuna karşı hala hız kesmeden yoluna akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi birçok yeni modellleriyle devam ediyor. Şirket şimdi de yeni Ryzen işlemcili Matebook D serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

Yunus Emre Çakır

-

0
Matebook D 14 ve D 15

Bilindiği üzere dün şu haberimizde Xiaomi‘nin alt markası olan Redmi‘nin yeni Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayarlarını resmi olarak duyurduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise Huawei‘de geride kalmayarak Ryzen mimarisine sahip yeni Matebook D 14 ve D 15 serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

Bu modellerde aynı RedmiBook Pro‘larda olduğu gibi iki farklı ekran boyutu ve iki farklı Ryzen işlemci seçeneğine sahip durumda. En yeni Ryzen 5 ve 7 platform seçeneklerine sahip olarak gelen yeni Matebook D serisi bilgisayarların yeni yongalarının dışında ekran boyutları, pil kapasiteleri diğer birçok teknik detayı hemen hemen aynı şekilde geliyor.

D 14 ve D 15 olmak üzere her iki modelde içlerinde yerleşik olarak Radeon Vega GPU‘su ile birlikte geliyor. Ayrıca her iki bilgisayarda orta seviye kullanıcı için Ryzen 5 5500U, daha üst düzey kullanımlar için ise Ryzen 7 5700U işlemcisini sunuyor. Ryzen 5 işlemcisi maksiumum 4.00 Ghz hızında çalışıyor ve altı adet CPU çekirdeğine sahip. Ryzen 7 ise 4.4 Ghz hızında sekiz adet CPU çekirdeğine sahip durumda. Huawei, farklı ekran boyutlarında sunduğu bu yeni Matebook D serisinde her iki model için 65 W hızlı şarj destekli 56 Wh pil kapasitesi sunuyor.

Bununla birlikte her iki modelde farklı ekran boyutlarının yanı sıra IPS LCD bir panel ile geliyor. Ayrıca her iki cihazda bir USB-C, bir mikro HDMI, bir 3,5 mm ses jakı ve iki USB-A (biri 2.0, diğeri 3.2) bağlantı seçeneklerini bulunduruyor. Yine aynı şekilde her model için 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB SSD kullanılmış durumda. Yeni Matebook D serisi bilgisayalar Gümüş ve Derin Uzay Grisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle 1 Haziran‘da piyasaya sürülecek.

Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021