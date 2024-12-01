BBK alt kuruluşlarından biri olan Poco yeni üst segment telefonunu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Hali hazırda resmi tanıtım yapılmamış olsa da cihazın nitelikleri sızıntılara konu olmuş durumda. Tam bir fiyat performans telefonu olan amiral gemisi POCO F7 Ultra özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Amiral Gemisi POCO F7 Ultra Özellikleri Ortaya Çıktı!

Poco’nun yeni üst seviye telefonu POCO F7 Ultra bazı sertifikasyon sitelerinde göründü ve birtakım özellikleri ortaya çıktı. Cihazın tanıtımı henüz yapılmamış olsa da fiyatına göre yüksek performansa sahip bir telefon olduğu belli oldu. POCO F7 Ultra kısa bir zaman önce FCC sertifika sitesinde 24122RKC7G kodu ile görüntülendi.

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FCC sertifikasyon platformunda görüldüğü üzere POCO F7 Ultra 12 GB ve 16 GB’lık RAM opsiyonları ve 256 GB ve 512 GB’lık depolama alanı seçenekleri ile gelmekte. Poco’nun üst segment fiyat performans telefonu işletim sistemi kısmında Xiaomi’nin Android 15 tabanlı HyperOS 2 yer almakta. Cihazın bağlantı kısmında ise Bluetooth, Wi-Fi 7, NFC ve 5G ve 4G LTE desteği bulunmakta.

Poco F7 Ultra hakkında çıkan bilgilere göre cihazın Redmi K80 Pro modelinin global versiyonu olma ihtimali de bulunuyor. Ancak cihazların özellikleri arasında bir farklılık olacak mı, bu henüz bilinmiyor. Bahse konu cihazların bazı küçük farklılıklarla olsa dahi aynı cihaz olduğu tahmin ediliyor. Buradan yola çıkarak Poco F7 Ultra’nın 6.67 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık seviyesi sunan TCL M9 OLED panel ile gelmesi beklenmekte.

Poco F7 Ultra Snapdragon 8 Elite İşlemci ile Geliyor!

Cihazın işlemci kısmına baktığımızda ise Snapdragon 8 Elite yonga seti ile geleceği söylenebilir. Bahse konu işlemci Qualcomm’un kısa bir süre önce piyasaya çıkardığı amiral gemisi işlemcisi yani F7 Ultra modelinin son derece yüksek bir performans vaat ettiğini söyleyebiliriz. Öyle ki cihaz oyun tutkunları için de muhteşem bir deneyim sunacak. Bu kapsamda geliştirilmiş soğutma sistemi de telefonda yerini almış durumda.

Poco F7 Ultra kamera özeliklerine baktığımızda ise yüksek çözünürlük ve kaliteli fotoğraf ve video çekim özelliği olduğu görülmekte. Bu bağlamda cihaz OIS destekli 50 MP’lik ana kamera, 50 MP’lik 20x dijital zoom ve 2,5x optik zoom özellikli telefoto kamera ve 32 MP’lik ultra geniş açı kameraya sahip. Poco oyun telefonu olarak da nitelendirilebilecek olan bu telefonun selfie kamerası ise 20 MP çözünürlüklü.

Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Batarya tarafında ise Poco üst segment telefonda 6000 mAh kapasiteli bir il yer almakta. 120 W’lık kablolu, 50 W’lık da kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olan telefonda Xiaomi imzalı hızlı şarj ve batarya yönetim sistemleri kullanılmış durumda.

Performansı yüksek ancak uygun fiyatlı bir telefon arayanlar için Poco F7 Ultra son derece avantajlı bir telefon denilebilir. Cihaz hakkında en çok merak edilen konulardan olan Poco F7 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil. Detaylar geldiğinde biz de siz Cepkolik okurları için buradan paylaşıyor olacağız.