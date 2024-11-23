Xiaomi 27 Kasım’da Redmi’nin yeni serisi K80’i lanse edecek. Merakla beklenen serinin en güçlü modeli olan Redmi K80 Pro hakkında yeni detaylar belli oldu. Tanıtımdan kısa bir zaman önce amiral gemisi Redmi K80 Pro performansı ortaya çıktı. İşte cihaz hakkında merak edilen tüm detaylar…

Amiral Gemisi Redmi K80 Pro Performansı Ortaya Çıktı!

Redmi’nin yeni amiral gemisi telefonu K80 Pro hem tasarımı hem de özellikleri ile oldukça ilgi çekmekte. Yukarıda da söylediğimiz üzere cihazın tanıtımı henüz yapılmadı ancak bazı özellikleri sızdırıldı. Özelliklerinin yanı sıra K80 Pro’nun performansı da belli oldu. Geekbench testlerinde görüldüğü üzere, Snapdragon 8 Elite işlemcili Redmi üst seviye telefon, performans anlamında da oldukça güçlü bir yapıya sahip.

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Geekbench testinden yüksek puanlar alan K80 Pro modeli oyun tutkunları için de son derece uygun bir telefon olarak piyasaya çıkacak. Bu kapsamda telefonun oyun performansını bir üst seviyeye çıkara bağımsız D1 işlemcisine de sahip olduğunu belirtebiliriz. K80 Pro’nun Geekbench’teki puanlarına değinecek olursak da tek çekirdekte 3000, çok çekirdek testinde ise 9200 puan aldığını söyleyebiliriz. Bu puanlarla Redmi K80 Pro emsallerine büyük fark atacak gibi görünmekte.

Redmi K80 Pro, grafik alanında da yüksek skorlara sahip. Bu bağlamda Steel Nomad Light testinden 2.440 puan aldığını belirtebiliriz ki bu puan son derece yüksek. Bu skordan da anlaşılacağı üzere K80 Pro modeli yalnızca performans anlamında değil grafik kabiliyetlerinde de yüksek deneyim sunacak. Performans kısmını kısaca özetlememiz gerekirse K80 Pro, oyun severler için uygun fiyata yüksek deneyim sunacak bir telefon diyebiliriz.

Redmi K80 Pro’nun bazı oyunlardaki performanslarından örnek vermek gerekirse; Genshin Impact’te 59.9 FPS ve 4.22 watt güç tüketimi ile akıcı bir deneyim, Honkai Impact 3rd’de 121.2 FPS ve 3.58 watt güç tüketimi ile muhteşem deneyimler sunuyor. K80 Pro’nun bu performansa pozitif etkisi bulunan bir diğer özelliği ise soğutma sistemi. Zira cihazda 5400 mm², 3D çift döngülü soğutma sistemi yer almakta.

Redmi K80 Pro Özellikleri

Redmi K80 Pro’nun performansı hakkındaki detayları açıkladık ve şimdi de cihazın diğer önemli özelliklerine bakalım… Arka kamera kurulumunda 50 MP ana, 50 MP telefoto ve 32 MP’lik ultra geniş açı kamera bulunan cihaz 20 MP’lik de bir selfie kamerasına sahip. 6000 mAh’lık bir bataryası ile gelecek olan telefonda 120 W hızlı şarj desteği ve 50W kablosuz şarj desteği bulunmakta.

Ekran kısmına baktığımızda ise telefonun 2K çözünürlük, DC karartma özelliği, 1800 nit parlaklık seviyesine sahip bir M9 ekran ile gelmesi bekleniyor. Şimdilik K80 Pro hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. Resmi tanıtımın ardından cihazın diğer özelliklerini de siz Cepkolik okurları ile paylaşıyor olacağız.