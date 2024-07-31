Rekabetçi politikasıyla akıllı telefon piyasasını hareketlendiren markalardan biri olan Vivo bir süredir X200 üzerinde çalışmakta. Söz konusu telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor ancak merakla beklenen cihazın kamera, batarya ve ekran özelliklerinden bazıları şimdiden sızdırıldı. Amiral gemisi Vivo X200 özellikleri ortaya çıkmaya başladı, işte ayrıntılar…

Amiral Gemisi Vivo X200 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

Vivo 2023 yılında amiral gemisi telefonlarından biri olan vivo X100’ü tanıtmış ve piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu telefonun halefi üzerinde çalışmakta ve cihaz piyasa tarafından beklenmekte. Vivo X100’ün bir üst versiyonu olan vivo X200’ün henüz tanıtımı gerçekleşmedi ancak bazı özellikleri sızdırıldı. Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station üst seviye telefonlar arasına gelecek olan vivo X200’ün bazı özelliklerini paylaştı.

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Digital Chat Station’dan gelen sızıntılar elbette kesin değil, resmi açıklama yapılmadı ancak yüksek ihtimalle doğru diyebiliriz. Vivo’nun 2023’te piyasaya sunduğu X100; hem tasarımı hem de özellikleri ile sektörde büyük yankı uyandırmış ve kullanıcı tarafından da oldukça beğenilmişti. Vivo X200’ün de tıpkı selefi gibi ses getirmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan sızıntılara göre vivo X200, MediaTek Dimensity 9400 işlemciden gücünü alacak. Bu işlemci de cihazın oldukça güçlü, üst segment telefon olduğunu göstermekte. Cihazın ekranı ile ilgili söylemlere baktığımızda X200, selefinden daha küçük bir ekran ile gelecek. 6,4 inç ya da 6,5 inç büyüklüğünde bir panel ile geleceği söylenen telefon 1.5K çözünürlüklü olacak. Cihazın ekranı düz olacak ve simetri bir çerçeve ile gelecek.

Vivo X200 50 MP Sony Süper Büyük Kamera ile Gelecek

Kamera kısmında ise “süper büyük” sıfatına sahip olan Sony sensör bulunacak ve 50 MP’lik çözünürlük sunacak. Bununla birlikte cihazda 3x zoom özellikli telefoto kamera bulunacağı da söylenmekte. Arka kamera adasında 3 sensörün yer alacağı da gelen bilgiler arasında. Bununla birlikte, Vivo diğer telefonlarında olduğu gibi yuvarlak kamera adası tasarımını devam ettirecek gibi görünüyor.

Bataryası konusunda da kapasite bakımından henüz bir bilgi bulunmuyor ancak selefinden daha büyük bir güç ile geleceği söyleniyor. Vivo X100 bataryası 5000 mAh kapasiteli idi; X200’ün 5000 mAh’dan daha büyük kapasiteye sahip bir pil ile gelmesi beklenmekte. Tüm bunların yanı sıra Vivo X200’ün optik parmak izi sensörüne sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.