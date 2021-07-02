Android 11 Güncellemesi Realme 7 İçin Sunuldu!

Realme şu sıralar yeni modellerinin yanı sıra sunduğu diğer akıllı telefonlarına da güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor. Firma özellikle yeni Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 güncellemesini sunma konusunda daha hızlı hareket ediyor. Samsung gibi büyük bir dev ile yarışmak isteyen Realme, Kore’li devin değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte kendi içinde de bir değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Bilindiği üzere şu haberimizde X2 Pro‘nun yeni Android 11 tabanlı UI 2.0 güncellemesini aldığını sizlerle paylaşmıştık. Şirket hız kesmeden bugünde bu güncellemeyi Realme 7 modeli için sunmaya başladı.

RMX2151_11_C.08 sürüm numarasıyla sunulan yeni güncelleme içerisinde aynı zamanda Haziran 2021 güvenlik yamasını da bulunduruyor. Bu sayede yeni bir sürüm güncellemesinin yanı sıra cihazın içerisinde Android sürümünde ve kullanıcı arayüzünde meydana gelen tüm güvenlik açıkları kapatılmış oluyor.

640 MB boyutunda olan yeni güncellemeye şuan da açık betaya katılan kullanıcılar erişebiliyor ancak ilerleyen günlerde güncellemenin normal kullanıcılar içinde sunulmaya başlayacağı bildiriliyor. Eğer sizde Realme 7 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü kontrol edebilirsiniz. Yeni güncelleme kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme özellikleri, optimize edilmiş uygulamalar ve telefon kararlılığı, geliştirilmiş arayüz, yenilenmiş görsel seçenekler gibi birçok yeniliği birlikte sunuyor.