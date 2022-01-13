Android 12L Beta 2 Bazı Cihazlara Geldi

Geçtiğimiz aylarda hakkında birçok haber yapılan Android 12L Beta 2, bugün itibariyle Google tarafından birçok cihaz üzerinde denendi. Yapılan denemelerin ardından Google Pixel 3a ve yeni Pixel modellerinde Android 12L sorunsuz bir biçimde çalıştı.

Yapılan Google testlerinde tüm Pixel cihazları denenmedi. Denenmeyen cihazlar arasında Google’ın çıkmasını ertelediği Pixel 6 ve Pixel 6 Pro yer aldı. Android 12L Beta 2, hata düzeltmeleri ve optimizasyonların yanı sıra simgelerin ekran boyutuna göre yeniden boyutlandırılmasının iyileştirilmesi için birkaç düzeltme getiriyor. Ayrıca geliştiriciler yeni Android yapısını uyumlu hale getirmek için API’leri son haline getirdi. Böylece bu API seviyesi 32 olarak göze çarptı.

Android 12L, günümüzde yeni çıkacak olan amiral gemisi telefonlarda ve yüksek modelli tabletlerde kullanılması düşünülen bir versiyondur. Özellikle bir geçiş versiyonu olarak birçok özellik içerisinde yer alıyor.

Google ayrıca Pixel 6 ve Pixel 6 Pro hakkında bir dizi soruya maruz kaldı. Bunun temel sebebi Pixel serisi için Android 12L altyapısının oluşmaması olduğu gözlere çarpıyor. Ayrıca daha önce Google telefonlarda bulunmayan Google Tensor özelliği yüzünden bu çıkışın ertelendiği düşünülüyor.

Ayrıca bkz: Android 12 Nasıl Kurulur – Adım Adım Rehber