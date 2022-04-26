Android 13 Beta, Kullanıma Hazır – Buradan Kayıt Olun!

Sırasıyla Şubat ve Mart aylarında yayınlanan iki Geliştirici Önizlemesinin ardından; bugün Google, ilk Android 13 beta sürümünü herkese açık testler için kullanıma sundu. Ve her zaman olduğu gibi Android beta sürümünün kurulumu Geliştirici Önizleme sürümlerinden çok daha kolay.

Android 13 Beta 1’i denemekle ilgileniyorsanız ve desteklenen bir Google Pixel akıllı telefonunuz varsa; aşağıdaki linkten Android Beta Programı web sitesine gidebilir ve cihazınızı kaydettirebilirsiniz. Programın sadece Pixel telefonlar için olduğunu unutmayın.

Android 13 Beta Programı Kayıt Linki

Ardından, Android 13 Beta 1’i kablosuz yazılım güncellemesi olarak birkaç dakika içinde alacaksınız. Sonraki beta sürümleri de normal yazılım güncellemeleri gibi kablosuz olarak size gelecek ve aynı şey tamamen pişip fırından çıkmaya hazır olduğunda Android 13’ün son sürümü için de geçerli. Halihazırda Android 13’ün bir Geliştirici Önizlemesi derlemesini çalıştırıyorsanız, ilk betayı (ve sonrakileri) kablosuz olarak da alabilirsiniz.

Önümüzdeki ay Google I/O geliştirici konferansında; şirket daha fazla yeni özellik ile birlikte Android 13 hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak ve yeni tanıtılan şeyleri sergilemek için ikinci betanın tam o sırada gelmesini bekliyoruz.