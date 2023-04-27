Android 14 Beta 1.1 çıktı – getirdiği yenilikler

Google, Android 14 Beta için, önceki sürümde bulunan çok sayıda hatayı düzeltmeyi amaçlayan Beta 1.1 güncellemesiniyayınladı. Şirket, Beta 1’deki bazı hataların, gelecek ay için planlanan bir sonraki Beta 2 güncellemesini beklemek için çok can sıkıcı olduğunu belirledi. Bu nedenle Google, sorunları gidermek ve kullanıcıların deneyimini daha sorunsuz hale getirmek için bu geçici Beta 1.1 sürümünü başlattı.

Android 14’ün bu yılın sonlarına kadar çıkması beklenmese de Google, geliştiricilerin ve erken benimseyenlerin test etmesi ve geri bildirim sağlaması için bu beta güncellemelerini yayınlayarak kararlı bir sürüme doğru ilerleme kaydediyor.

Android 14 Beta programına kaydolan kullanıcılar, yamayı kısa bir süre sonra OTA güncellemesi olarak alacaklar. Alternatif olarak, OTA dosyalarını cihazlarına yüklemek için Google’ın web sitesinden manuel olarak da indirebilecekler.

Google, bu Beta 1.1 sürümünde düzeltilen bazı hataları listeledi. Listede duvar kağıdı ve stil ekranına erişirken sistem kullanıcı arayüzünün çökmesiyle ilgili sorunlar, parmak izi kilidinin açılmasıyla ilgili sorunlar ve durum çubuğunda mobil ağın görüntülenmemesi gibi özellikler bulunuyor. Ek olarak güncelleme, SIM kart veya eSIM algılama, etkinleştirme ve kilit ekranında Smart Lock görüntüleme ile ilgili sorunları düzeltti.

Android 14 Beta 1.1 güncellemesinde düzeltilen hatalar

Ayarlar uygulamasından veya ana ekrandan uzun basarak Duvar Kağıdı ve Stil ekranına erişmeye çalışırken sistem kullanıcı arayüzünün çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Parmak izi kilidinin kullanılmasını engelleyen bazı sorunlar düzeltildi.

Durum çubuğunun mobil ağı göstermemesi sorunu düzeltildi.

Bazı durumlarda bir SIM kartın veya eSIM’in algılanmasını veya etkinleştirilmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

Smart Lock etkinleştirildiğinde, kilit ekranının çözülmemiş bir dize yer tutucusu içeren bir mesaj görüntülemesine neden olan sorun düzeltildi.