Ana Sayfa » Android Haberleri Android 14 Tabanlı One UI 6.1 Güncellemesi Alan Samsung Cihazlar Android Haberleri Android 14 Tabanlı One UI 6.1 Güncellemesi Alan Samsung Cihazlar Emine Emre 5 Görüntüleme

Samsung’un yapay zeka özelikleri ile ön plana çıkan One UI 6.1 güncellemesi bu yılın başında S24 serisi ile birlikte duyurulmuştu. Duyurulmasının ardından bazı Galaxy cihazlarda yayınlanan söz konusu güncelleme artık daha çok cihazda erişebilir olacak. İçeriğimizde Android 14 tabanlı One UI 6.1güncellemesi alan Samsung cihazlar listesini paylaştık. İşte detaylar…

Android 14 Tabanlı One UI 6.1 Güncellemesi Alan Samsung Cihazlar

2024 yılının başında duyurulan Samsung One UI 6.1 işletim sistemi güncellemesi, tanıtımıyla birlikte pek çok Galaxy cihazda da yayınlanmıştı. Şimdi ise Samsung bu yapay zeka özelliklerini yeni cihazlara da sunuyor. Bu kapsamda 2021 ve 2022 yılında piyasaya sürülmüş olan Galaxy cihazlar da One UI 6.1 güncellemesi alacak.

En güncel Android haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Samsung’un One UI 6.1 Galaxy AI yapay zeka teknolojisi ile donatılmış olsa da maalesef pek çok modelde bu yapay zeka özellikleri kullanılamıyor. Yeni model amiral gemisi cihazlarda bahse konu yapay zeka nitelikleri kullanılabilirken; eski model ya da orta seviye cihazlarda kullanılamamakta. One UI 6.1 güncellemesinden en avantajlı şekilde faydalanmak isteyenler yeni ve de amiral gemisi bir cihaz temin etmeleri gerekmekte.

Çıktığı günden bu güne dek, Samsung One UI 6.1 güncellemesi alan Galaxy cihazlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8+, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy A73

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A52 5G

Galaxy A52

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy A15 5G

Galaxy A14 5G

Galaxy Tab Active 5

Galaxy F54

Galaxy M53

One UI 6.1 Güncellemesi Nasıl İndirilir

Yukarıdaki cihazlar yapay zeka nitelikleri ile tasarlanmış One UI 6.1 güncellemesini alan Samsung cihazlar. Eğer listede sizin cihazınız bulunuyorsa ancak güncelleme almadıysanız bölgesel farklılıklardan ötürü olabilir. Yani henüz Türkiye’de yayınlanmamış olabilir ancak kısa zaman içinde güncelleme gelecektir.

Bazı cihazlarda güncelleme kendiliğinden gerçekleşmemiş olabilir. Bunun için cihazınızı kontrol edebilir ve eğer yüklenebilir durumdaysa indirebilirsiniz. Bunun için “ayarlar” kısmına girerek “yazılım güncelleme” bölümüne tıklayıp, indir ya da yükle seçeneği aktifse indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.