Android 14, Uzun Zamandır Beklenen Bir Özelliği Getirecek

Android, on yılı aşkın bir süredir canlı duvar kağıtlarını destekliyor, ancak işletim sistemi yalnızca hem ana ekran hem de kilit ekranı için tek bir canlı duvar kağıdı ayarlamanıza izin veriyor. Ancak Android 14 bunu değiştirebilir. Yaklaşan işletim sistemi, kilit ekranı için ayrı bir canlı duvar kağıdı ayarlamayı desteklemeye hazırlanıyor.

Android 13 QPR2 için kaynak kodunda, yeni özelliği hazırlayan birkaç kod değişikliği var. Bir değişiklik, Android’in WallpaperManager sınıfına setWallpaperComponentWithFlags adlı yeni bir yöntem ekliyor. Bu yöntem, ana ekran, kilit ekranı veya her ikisi için canlı duvar kağıdı bileşenini ayarlamak üzere Android’in Canlı Duvar Kağıdı Seçici uygulaması gibi sistem uygulamaları tarafından kullanılabilir.

Özellik henüz Android 14 Geliştirici Önizlemesinde mevcut değil. Kilit ekranı için canlı bir duvar kağıdı ayarlamak üzere yeni API’yi desteklemek için Canlı Duvar Kağıdı Seçici uygulamasının güncellenmesi gerekiyor. Özellik etkinleştirildiğinde, kilit ekranı standart API’yi uygulayan canlı duvar kağıtlarının gösterilmesini destekleyecek.

Bu özellik, Nest akıllı ekranı olarak ikiye katlanacak olan Pixel Tablet gibi yeni cihazlar için kullanılabilecek. Birçok kullanıcının yıllardır talep ettiği hoş bir değişiklik. Google, yeni özelleştirme özellikleri eklemek için çalışıyor, ancak bu Pixel’e özel değil.

Bu özelliğin Android 14’ün son sürümü olup olmayacağı belli değil. Geliştirme aşamasındaki bazı özellikler hiçbir zaman son halini almıyor. Bekleyip görmemiz gerekecek. Sonunda delik ve kilit ekranlarında farklı canlı duvar kağıtlarını değiştirebileceğimizi umuyoruz.