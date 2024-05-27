Teknoloji devi Xiaomi Android güncellemelerini en çabuk kabul eden markalardan biri. Daha evvel android 14 sürümünde de pek çok hicazına hızlı bir şekilde güncelleme almıştı. Şimdi ise bilindiği üzere Android 15 gelecek. Söz konusu işletim sistemi hali hazırda piyasaya sürülmemiş olsa da Xiaomi şimdiden Anroid 15 güncellemesinin geleceği Xiaomi, Redi, Poco telefonlar listesini açıkladı. İşte detaylar…
Android 15 Güncellemesinin Geleceği Xiaomi, Redmi, Poco Telefonlar!
Xiaomi yeni gelecek olan Android 15 için güncelleme alacak olan telefonları belirledi. Google henüz Android 15 sürümünün ne zaman çıkacağını açıklamadı. Buna rağmen Xiaomi kendi bünyesindeki alt markalar da dahil olmak kaydıyla güncelleme alacak cihazları deklare etti. Bu kapsamda Xiaomi’nin alt markaları olan Poco ve Redmi telefonlardan da hangilerine yeni sürüm geleceği açıklandı.
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Xiaomi’nin açıkladığı üzere Android 15 işletim sistemi sürümünün çıkarılmasıyla güncelleme alacak cihazlar aşağıdaki şekilde listelenebilir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki bu liste Xiaomi’nin şu an açıkladığı telefonları içerir, marka sık sık listeye yeni cihazlar eklemektedir.
Android 15 güncellemesi gelecek Xiaomi telefonlar:
- Xiaomi14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12 Lite 5G
Android 15 güncellemesi gelecek Redmi telefonlar:
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- Redmi Not 12 5G
- Redmi 12
- Redmi Note 12
- Redmi 13C
- Redmi Note 12 Pro (4G)
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
Android 15 güncellemesi gelecek Poco telefonlar:
- Poco M6 Pro 5G
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro