Teknoloji devi Xiaomi Android güncellemelerini en çabuk kabul eden markalardan biri. Daha evvel android 14 sürümünde de pek çok hicazına hızlı bir şekilde güncelleme almıştı. Şimdi ise bilindiği üzere Android 15 gelecek. Söz konusu işletim sistemi hali hazırda piyasaya sürülmemiş olsa da Xiaomi şimdiden Anroid 15 güncellemesinin geleceği Xiaomi, Redi, Poco telefonlar listesini açıkladı. İşte detaylar…

Android 15 Güncellemesinin Geleceği Xiaomi, Redmi, Poco Telefonlar!

Xiaomi yeni gelecek olan Android 15 için güncelleme alacak olan telefonları belirledi. Google henüz Android 15 sürümünün ne zaman çıkacağını açıklamadı. Buna rağmen Xiaomi kendi bünyesindeki alt markalar da dahil olmak kaydıyla güncelleme alacak cihazları deklare etti. Bu kapsamda Xiaomi’nin alt markaları olan Poco ve Redmi telefonlardan da hangilerine yeni sürüm geleceği açıklandı.

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Xiaomi’nin açıkladığı üzere Android 15 işletim sistemi sürümünün çıkarılmasıyla güncelleme alacak cihazlar aşağıdaki şekilde listelenebilir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki bu liste Xiaomi’nin şu an açıkladığı telefonları içerir, marka sık sık listeye yeni cihazlar eklemektedir.

Android 15 güncellemesi gelecek Xiaomi telefonlar:

Xiaomi14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite 5G

Android 15 güncellemesi gelecek Redmi telefonlar:

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi Not 12 5G

Redmi 12

Redmi Note 12

Redmi 13C

Redmi Note 12 Pro (4G)

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Android 15 güncellemesi gelecek Poco telefonlar: