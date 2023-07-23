Android İçin ChatGPT Gelecek Hafta Geliyor!

OpenAI, Mayıs ayında iOS için bağımsız ChatGPT uygulamasını başlattı ve yakında Android’e getirme sözü verdi.

ChatGPT’nin Android uygulamasını denemek isteyenler, Google Play Store’dan ön kayıt yaptırabilirler. Uygulama, cihazlar arasında kullanıcı geçmişini kullanmak ve senkronize etmek için ücretsiz olacak, ancak önce hangi pazarlarda indirilebileceği konusunda açıklama yapılmadı.

OpenAI, bağımsız ChatGPT uygulamasının kullanıcılara anında yanıtlar, özel tavsiyeler, yaratıcı ilham, profesyonel girdi ve öğrenme fırsatları sağlayacağını söylüyor. Bununla birlikte, Android uygulaması iOS uygulamasıyla aynı olmayabilir, çünkü burada iki farklı işletim sisteminden bahsediyoruz, bu nedenle iOS uygulamasında bulunan Siri ve Kısayollar entegrasyonunun olmaması bekleniyor.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

Önümüzdeki hafta kullanıma açılmasıyla beraber hangi ülkelerde ve hangi özelliklerle geleceğini öğreneceğiz.