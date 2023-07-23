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Android İçin ChatGPT Gelecek Hafta Geliyor!

ChatGPT'nin Android uygulamasını denemek isteyenler, Google Play Store'dan ön kayıt yaptırabilirler.

İbrahim Özbek

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OpenAI, Mayıs ayında iOS için bağımsız ChatGPT uygulamasını başlattı ve yakında Android’e getirme sözü verdi.

ChatGPT’nin Android uygulamasını denemek isteyenler, Google Play Store’dan ön kayıt yaptırabilirler. Uygulama, cihazlar arasında kullanıcı geçmişini kullanmak ve senkronize etmek için ücretsiz olacak, ancak önce hangi pazarlarda indirilebileceği konusunda açıklama yapılmadı.

OpenAI, bağımsız ChatGPT uygulamasının kullanıcılara anında yanıtlar, özel tavsiyeler, yaratıcı ilham, profesyonel girdi ve öğrenme fırsatları sağlayacağını söylüyor. Bununla birlikte, Android uygulaması iOS uygulamasıyla aynı olmayabilir, çünkü burada iki farklı işletim sisteminden bahsediyoruz, bu nedenle iOS uygulamasında bulunan Siri ve Kısayollar entegrasyonunun olmaması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta kullanıma açılmasıyla beraber hangi ülkelerde ve hangi özelliklerle geleceğini öğreneceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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