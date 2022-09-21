Android telefonunuz için en iyi uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamaları

Genel bir kural olarak, uçtan uca 256 bit AES, kurumsal düzeyde şifreleme kullanan sohbet uygulamaları, gizlilik söz konusu olduğunda kutsal kâse olarak kabul edilir. Uçtan uca şifreleme ile gönderdiğiniz her mesaj şifrelenir ve doğrudan telefonunuzda kodlanır ve yalnızca teslimattan sonra hedeflenen alıcı tarafından kodu çözülür. Bu şifreleme işlemi, yalnızca sizin ve alıcının konuşmanızı okumasına izin verdiği için önemlidir, böylece kötü niyetli kişilerin, veriler aktarılırken araya girmeyi başardıkları talihsiz bir durumda bile, sohbetlerinizin içeriğini okumasını engeller.

Çoğu Android cihaz, varsayılan Google Mesajlar SMS uygulamasında yarı şifreli bir çözümle gelir, ancak hem SMS/MMS hem de internet tabanlı mesajlaşma için daha iyi çözümler var. Burada sizin için en iyi seçeneklerden bazılarını seçtik.

Şifreleme nedir?

İşlem, mesajın kodu, AES uyumlu (Gelişmiş Şifreleme Standardı) olması gereken bir şifreleme algoritması (bir talimat bloğu) tarafından işlendiğinde gerçekleşir. AES, orijinal adı Rijndael olarak da bilinir ve ilk olarak 2001 yılında ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından kurulmuştur. 256 bit, bilgileri şifrelemek için kullanılan anahtarın uzunluğunu ifade eder ve mevcut bilgi işlem gücü göz önüne alındığında neredeyse kırılmazdır. Bu nedenle, güncel en güçlü şifreleme standardı olarak kabul edilir.

Gönderildiğinde, mesajları gizlice dinleyen veya yakalayan herkes yalnızca karışık bilgileri çıkarabilir. Bu daha sonra alıcının cihazında şifresi çözülür (kod çözülür), mesajın “uçtan uca” – gönderenin sonundan alıcının sonuna kadar gizlenmesine izin veren bir işlemdir.

Android’de şifreli mesajlaşma

Android ekosistemi, kötü niyetli aktörlerin veya devlet kurumlarının içeriği okuyabileceğinden endişe etmeden mesaj göndermemize olanak tanıyan birçok güvenlik ve gizlilik odaklı mobil uygulama sunar. Ne yazık ki, Facebook Messenger gibi en popüler mesajlaşma uygulamalarından bazıları varsayılan olarak (gizli sohbetler dışında) uçtan uca şifreleme sunmuyor, bu da bilgisayar korsanlarının ve şirketin kendisinin mesajlarınızı okuyabilecekleri anlamına geliyor.

Ek olarak, Google Mesajlar uygulaması, RCS aracılığıyla mesaj gönderirken uçtan uca şifreleme sunarken, bu gıpta edilen şifreleme yalnızca bire bir mesajlar sırasında (grup sohbetleri değil) ve sohbet özellikleri tarafından etkinleştirildiğinde gerçekleştiğinden, yine de yetersiz kalıyor. Google ayrıca bu konuda Apple’ın arkasındadır, çünkü iMessage uçtan uca şifreli, çok cihazlı bir sistem sunar (bir Apple cihazı kullanarak başka biriyle sohbet ettiğiniz sürece).

Bu nedenle gizlilik uzmanları, kullanıcıların arkadaşları, aileleri ve meslektaşlarıyla sohbet ederken alternatifleri düşünmesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Neyse ki, Android ekosisteminde gerçek uçtan uca şifreleme sunan, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç büyük mesajlaşma platformu var. Yedi favorimizi seçtik.

Signal

Signal, Play Store’daki en güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri olarak kabul edilir. Mobil uygulama, tüm giden metin, ses ve grup sohbet mesajlarında uçtan uca şifrelemeye (denenmiş ve test edilmiş bir şifreleme algoritması kullanarak) izin verir ve ayrıca medya ve ek paylaşımına izin verir.

Diğer işlevler arasında kendi kendini imha eden mesajlar, yerel şifreli yedeklemeler ve animasyonlu çıkartmalar bulunur.

Signal – Gizli Mesajlaşma Ücretsiz Play Store'dan indir

Threema

Threema, bazı benzersiz gizlilik çözümlerine sahip açık kaynaklı bir sohbet uygulamasıdır. Verileri şifrelemek için NaCl şifreleme işlevini kullanır ve bir kimlik anahtarı aracılığıyla anonim oturum açma sunar. Ek olarak Threema, ses, resim, video ve metin şifreleme ile birlikte bir QR “arkadaş ekleme” işlevine sahiptir.

Uygulama özellikle Almanya’da popüler ve ücretsiz olmasa da (3.99 $), gizliliğinizi ve güvenlik duruşunuzu iyileştirmek için uygun bir fiyat olduğuna karar verebilirsiniz. Hem Android hem de iOS’ta kullanılabilir.

Threema Ücretsiz Play Store'dan indir

Wire

Wire, mesajlar, dosyalar, videolar ve konferans aramaları için uçtan uca şifreleme sunan başka bir açık kaynaklı uygulamadır. Ayrıca, dahil edilen video konferans araçlarıyla işletmeler için güvenli işbirliği ve Wire’ı bir şirketin kendi veri merkezlerinde çalıştırma yeteneği gibi bir dizi kurumsal düzeyde işlevle birlikte gelir.

Uzman kullanıcıları memnun edecek bir diğer özellik, anahtarları çevrimiçi, uzak sunucularda depolamanın aksine, yerel şifre çözme anahtarı deposunun varlığıdır. Wire Personal, hem iOS hem de Android’de ücretsiz olarak mevcuttur; ek iş işlevlerine erişmenizi sağlayacak bir Kurumsal abonelik katmanı da vardır.

Wire • Secure Messenger Ücretsiz Play Store'dan indir

WhatsApp

WhatsApp, gezegendeki en yaygın kullanılan ses ve sohbet uygulamalarından biridir ve İnternet üzerinden ses verileri göndermek için VOIP standardını kullanır. 2016’dan beri, Meta’ya ait uygulama, uçtan uca şifreleme yoluyla gönderilen ve alınan verileri şifrelemek için Signal’in algoritmasını kullanıyor. WhatsApp’ın kullandığı veya şu anda Beta testinden geçmekte olduğu, kaybolan mesajlar, sohbet geçmişi aktarımları ve uçtan uca şifreli yedeklemeler dahil olmak üzere çeşitli başka işlevler vardır.

WhatsApp tamamen ücretsizdir ve hem Android hem de iOS platformlarında kullanılabilir, bu nedenle bölünme boyunca güvenli bir şekilde sohbet edebilirsiniz.

WhatsApp Messenger Ücretsiz Play Store'dan indir

Wickr Me

Wickr Me, birçok güvenlik özelliğine sahip ciddi, gizlilik odaklı bir uygulamadır. Özellikle, uygulama yapılandırılabilir kendi kendini imha eden mesajları destekler ve gizliliğinizi artırmak için medyayı konum ve mesaj süreleri gibi meta verilerden çıkarır.

Ayrıca Wickr Me, kullanıcıların kısa şifreli video mesajları dizileri aracılığıyla birbirlerinin kimliğini kontrol etmelerini sağlayan bir doğrulama sistemi sunar. Şirketin, uygulamada güvenlik açıkları bulan kullanıcılar için 100.000 dolara kadar ödül veren bir ödül programı bile var.

Bağlam için Wickr, Haziran 2021’de Amazon tarafından satın alındı ve bazı kullanıcıların platformun gizlilik uygulamalarından şüphe etmesine neden oldu. Yine de, yazının yazıldığı sırada Wickr Me uygulaması, uçtan uca şifreli konuşmalar için en güvenli uygulamalardan biri olmaya devam ediyor.

Wickr Me – Private Messenger Ücretsiz Play Store'dan indir

Telegram

Telegram, bilgileri sunucularında bir yerde saklaması gerektiğinden normal sohbetlerde uçtan uca şifreleme sunmaz. Bununla birlikte, şirketin “Gizli Sohbetler” özelliği içindeki şifrelemesi, WhatsApp of Signal ile benzer düzeyde sağlamdır.

Ayrıca Telegram, kendi kendini imha eden medya, proxy sunucuları desteği ve “hesabımı sil” zamanlayıcısı dahil olmak üzere çok çeşitli gizlilik ve güvenlik özellikleri sunar.

Ayrıca sohbetleri kilitleme ve yedekleme, ekran paylaşım aracı ve hatta yerleşik bir fotoğraf ve video düzenleyici gibi çok çeşitli özelliklerle birlikte gelir.

Telegram Ücretsiz Play Store'dan indir

Silence

Bu listedeki diğer tüm uygulamaların aksine, Silence internet bağlantısı üzerinden çalışmaz, ancak varsayılan metin mesajlaşma uygulamanızın yerine geçer.

Daha önce SMSSecure olarak bilinen Silence uygulaması, Signal’in bir yan ürünüdür ve bu nedenle tüm şifreleme özelliklerini korur, bunun yerine yalnızca SMS ve MMS’e uygular.

Bu, çevrimdışıyken Silence’ı kullanabilmenize rağmen, telefon şebekesi sağlayıcınızın kime mesaj attığınızı (ne yazdığınızı değil de) görebileceği anlamına gelir. Bu nedenle Silence’ı başka bir uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamasıyla birlikte kullanmalı ve SMS’i yalnızca internet bağlantınız olmadığında kullanmalısınız.

Güvenlik ve gizlilik söz konusu olduğunda, Signal’in listemizdeki diğer tüm seçeneklerin başında geldiğine inansak da, arkadaşlarınız ve ailenizle sohbetlerinizin mümkün olduğunca güvenli olduğundan emin olmak istiyorsanız Threema, Wire veya WhatsApp ile yanlış gidemezsiniz. Ve uçtan uca şifrelemeden çok özelliklerle ilgileniyorsanız, Google Mesajlar isteyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

Umarım listemizi beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa yorum alanını kullanabilirsiniz.