Android Telefonunuzu Google Pixel’e Çevirme Yöntemi

Android işletim sistemini kullanan üreticiler, donanımlarına uygun şekilde işletim sisteminin kendi sürümlerini oluşturabiliyor. Ancak Google’ın kendi cihazlarındaki Android deneyimi ve tasarımı diğer Android telefonların yakalayamayacağı kadar iyidir.

Samsung gibi birçok Android üreticisi, standart Android işletim sistemini kendi ekosistemlerindeki uygulamalarla uyumlu hale getirmek için değiştirir. Üstelik belirli bir operatör aracılığıyla satın alınmış cihazlarda ekstra yazılımlar ve eksik özellikler bulunabilir. Bu da saf Android deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için olumsuz bir durumdur.

Bu yazıda birkaç üçüncü parti uygulama ile birlikte cihazınızı root etmeye gerek kalmadan nasıl Google Pixel deneyimi yaşayabileceğinizi anlatacağız.

Google Uygulamalarını Yüklemek

Google tarafından üretilmemiş bir akıllı telefonda Pixel arayüzünü oluşturmak için öncelikle telefonunuzun uygulamalarını Google alternatifleriyle ya da ona yakın uygulamalarla değiştirmeniz gerekiyor.

Birçok yeni uygulamayı telefonunuza yüklemek sıkıcı olabilir. Ancak bu uygulamaların çoğu tüm Android cihazlarda varsayılan olarak yüklü gelir ve belirli bir özellik için varsayılan olarak ayarlanmıştır. Bunun yanı sıra sadece Pixel telefonlara özel uygulamalar da var ve bunlara Google Play Store üzerinden erişmek mümkün değil.

Teknik olarak isteğe bağlı olsa da telefonunuzun yapay zeka yardımcısını etkinleştirecek bir dokunma komutu varsa bunu Google Asistan için kullanılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu genellikle yapay zeka asistanınızın sistem ayarlarından gerçekleştirilebilir.

Gereksiz Uygulamaları Silmek Veya Devre Dışı Bırakmak

Google sürümleriyle değiştirdiğiniz uygulamaları telefonunuzun depolama alanını boşaltmak için silmeyi düşünebilirsiniz. Bunu tek tek elle yapmak mümkün olsa da Files by Google uygulamasını da kullanabilirsiniz. Stok Android uygulaması olmamasına rağmen bu uygulama oldukça faydalı ve telefonunuzun depolama alanını tarayarak; gereksiz verileri ortadan kaldırır ve gereksiz uygulamaları da kaldırmanız için işaretler. Kaldıramadığınız uygulamalar için telefonunuzu root’lamadan yapabileceğiniz en iyi şey bu uygulamaları devre dışı bırakmaktır.

Görünüm

Son olarak telefonunuzun mümkün olduğunca Google Pixel gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Telefonunuzun tüm arayüzünü root yetkisi olmadan değiştirmek mümkün olmasa da yakın bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunu yapmak ise şaşırtıcı şekilde kolay ve birkaç üçüncü parti uygulama ve bazı ayarlamalar gerektiriyor.

En önemli aşama ise Pixel başlatıcı ekranını elde etmektir. Play Store üzerinde bu amacı taşıyan birçok uygulama olsa da Rootless Launcher uygulaması; root yetkisi gerektirmeden birçok özelliği kullanmaya imkan tanıdığı için ön plana çıkıyor. Pixel ikonları ile uyumlu ikon paketi, Google arama çubuğunun düzgün yerleşmiş hali ve ekstra widget’lar bu özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Rootless Launcher’ın görünümünü Pixel telefonlarda mevcut olmayan seçeneklerle de değiştirmeniz mümkün.

Ek olarak Google Pixel’de bulunan bildirim ve hızlı ayar menüsünün görünümünü de elde edebilirsiniz. Bunun için Power Shade uygulamasını Play Store üzerinden edinin. Power Shade uygulaması standart Android ayarlarından daha fazla kişiselleştirme yapmanıza olanak tanıyor. Uygulamayı yükledikten sonra bildirime tıklayarak uygulamayı aktif hale getirin.

Uygulamayı etkinleştirdiğinizde bildirimler ve hızlı ayarlar varsayılan Android 9 Pie tasarımını alacak. Ancak yeni renk şemalarıyla, arka plan resimleriyle ve opaklık düzeyiyle istediğiniz tasarımı kullanabilirsiniz. Root haklarıyla birlikte program daha fazla değişiklik yapmaya da izin veriyor.