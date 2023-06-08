Android TV 14 Beta yayınlandı, işte yeni özellikler

Google kısa bir süre önce Pixel cihazlar için Android 14 Beta 3’ü ve TV için Android 14’ün erken önizlemesini tanıttı. Bu güncellemenin yanı sıra Google, artık Android Studio’nun emülatör menüsünde önerilmeyecek olan Android 13’ü televizyon cihazları için kullanımdan kaldırma kararı aldı.

Hâlâ Android 12’de çalışan Google TV’li Chromecast için son güncellemeye rağmen, Google’ın tüm Android TV ve Google TV cihazları için Android 13 tabanlı güncelleme planlarından vazgeçtiği görülüyor.

İlk olarak, Android TV 14’teki yükleme iletişim kutuları artık özellikle televizyon cihazları için özel olarak hazırlanmış güncellenmiş bir tasarımı sergiliyor. Ek olarak, erişilebilirlik seçeneği, Ayarlar’da üst düzey bir menü öğesine yükseltilerek kullanıcılar için kolayca erişilebilir hale getirildi.

“Hakkında” bölümünün hemen altına Ayarlar > Sistem altında taşınan Güç ve Enerji ayarlarında da güncellemeler yapıldı. Ayrıca, “Enerji Tasarrufu” seçeneği “Kapanma Zamanlayıcısı” olarak yeniden adlandırıldı.

Android TV 14, artık “Ekran Okuyucular” olarak adlandırılan ve en üste yerleştirilmiş “Hizmetler” seçeneğiyle genişletilmiş erişilebilirlik ayarları sunuyor. Ayrıca, metin ölçeklemesini ayarlamak için yeni bir kısayol ve kalın metin için bir ayar var. Diğer çeşitli ayarlar uygun kategoriler halinde yeniden düzenlenmiş.

Ekran ayarları altında, Android TV 14’te “biçim seçimi” adı verilen yeni bir seçenek sunulmuş. Bu, kullanıcıların içeriğin her zaman Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG veya SDR gibi biçimlere dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini seçmelerine olanak tanıyor.

Android TV 14’te dört enerji modunun dahil edilmesiyle enerji verimliliğine dikkat edildi: Düşük, orta, yüksek ve sınırsız. Enerji modları arasında geçiş yapmak, ağ bağlantısı düzeyine bağlı olarak TV kullanımda değilken güç tüketimini optimize edebiliyor.