Android ve iPhone Karşı Karşıya! Apple USB Type-C Şarj Girişine Geçecek

Android telefonlar son dönemlerde USB Type-C teknolojisi ile şarj ediliyor. Bu sayede her şekilde şarja takılan cihazlar oluyor ve ön arka derdi kalmıyor. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi için de Type-C çok daha güvenli bir enerji aktarımı sağlıyor.

Avrupa Birliği tarafından şarj portlarıyla ilgili tek tip modele dönülmesi adına Apple için bir geçiş zorlaması yapacak gibi görünüyor. Apple’a Type-C’ye dönüş konusunda zorlama yapan Avrupa Birliği, Apple tarafından olumsuz karşılandı. Apple konuya pek sıcak bakmadığını söyleyerek ciddi bir teknolojik attığın ortaya söyledi.

Apple ise Lightning’den USB-C’ye geçildiği takdirde haddi hesabı olmayacak bir elektronik atık oluşacağını ve Avrupa’daki müşterilerin kullandığı yüz milyonlarca aksesuar ve aktif cihaz için sorun teşkil edeceğini savunmakta.

Avrupa Birliği bütün cihazların şarj girişini Type-C haline getirmek istiyor

Avrupa Birliği bu konuda uzun süredir çalışıyor. Tek tip şarj girişi oluşturmak adına pek çok cihazda bu desteği istiyor. Her cihazın farklı bir şarj girişinin olduğunu altını çizen AB, bu konuya ilişkin tek tip bir yapının çok daha seri, güvenli ve az detaylı olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz yıl USB-C’ye geçiş yapmaya zorlayabilir. aynı konu Avrupa Komisyonu’nun yine gündeminde yer almış ve Apple’ın USB-C giriş noktası kullanmaya zorlanması kanunun oylamaya açılması fikri ortaya atılmış ancak bir sonuç alınamamıştı.

Apple tarafından henüz net bir açıklama olmasa da, Avrupa Birliği’ne boyun eğerek usb Type-C ye geçiş yapılır mı dersiniz? Yoksa Lightning teknolojisi kullanılmaya devam edilir mi? İki seçenek de henüz net bir cevap oluşturmuyor. Bu yüzden de Apple tamamen kablosuz şarj teknolojisine dahi geçiş yapabilir gibi görünüyor.

Mobil cihazlar konusunda çok daha hızlı bir çalışma yaratan Apple, yeni teknolojiler için öncü olma yolunda ilerliyor. Yeni cihazlarında tamamen kablosuz şarj teknolojisine yönlenerek insanları kablosuz şarj konusunda zorlayabilir gibi görünüyor. Bu sayede kablo yerine doğrudan kablosuz şarj aparatlarında bir satış yapılabilir. Apple yine bu noktada tekel bir çalışma üreterek sadece kendi ürünlerinden şarj desteği alabilir.

Siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz peki? Usb TYPE-C modeline geçilmeli mi? Yoksa kablosuz şarj teknolojisi daha mı iyi olur? Yorumlarınızı bekliyoruz.