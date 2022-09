Androidim Neden Yavaş? Telefonunuzdaki Sorunları Gidermenin 8 Yolu

Düzenli, uzun vadeli yazılım güncellemeleri ve çoğu uygulama ve oyunun üstesinden gelmek için yeterli güce sahip mevcut orta seviye cihazlarla, telefonunuzun hızına yönelik tek gerçek tehdit yıllardır. Parlak yeni cihazınızın kutusundan çıkardığınız andan itibaren, uygulamalar ve oyunlar yükler ve işleri karıştıracak çok sayıda gereksiz dosya depolarsınız. Sonunda, en iyi Android telefonlar bile birkaç yıl sonra yavaşlama belirtileri gösterir. Yavaş bir telefonla uğraşıyorsanız, Android cihazınıza biraz moral vermek için en iyi ipuçlarımıza göz atın.

Depolama alanını boşaltın

Daha eski bir telefonunuz varsa, muhtemelen depolama alanınızın bitmesine çok aşinasınızdır. Depolama alanı azalmaya başladığında, telefon yavaşlar. Google, cihazda %10’dan daha az kullanılabilir depolama alanı olduğunda performans sorunları fark edeceğinizi iddia ediyor. Kullanılmayan depolama alanınızı %20 civarında tutmanın daha iyi olacağını düşünüyoruz.

Kullanılmayan Android uygulamalarını kaldırın

Kullanılmayan uygulamalar cep telefonunuzda depolama alanı kaplar ve arka planda çalışırlarsa belleği (RAM) tıkayabilir. Artık kullanmadığınız uygulamaları indirdiyseniz, eski uygulamaları kaldırmak genellikle sistem düzgünlüğünü iyileştirir ve pil ömrünü uzatabilir. Uygulamaları kaldırmanın farklı yolları vardır, ancak genellikle uygulama simgesine uzun basabilir ve Kaldır’ı seçebilir veya simgeyi ekranın üst kısmında görünen kaldırma istemine sürükleyebilirsiniz.

Benzer şekilde, uygulamaları kaldırmak istemiyor ancak yavaş bir telefonla yaşıyorsanız, uygulama önbelleklerini tek tek temizleyebilirsiniz. Bunun için Android kullanıcıları Ayarlar → Depolama → Diğer Uygulamalar’a dokunabilir. Önbelleği temizlemek istediğiniz uygulamaya dokunun ve Önbelleği temizle’yi seçin. Samsung sahipleri Ayarlar → Uygulamalar’a dokunabilir. Buradan boyuta göre sıralayabilir veya istediğiniz uygulamayı seçip Depolama → Önbelleği temizle’ye dokunabilirsiniz.

Sistem animasyon hızını değiştirin

Android telefonunuzdaki sistem animasyon hızını değiştirmek, onu doğal olarak hızlandırmaz ancak cihazınızın daha hızlı performans gösterdiğine dair bir algı yaratır. Bu gelişmiş sistem performansı hissi, azaltılmış animasyon gecikmesinden kaynaklanır ve bu da grafik dizilerinin daha hızlı bitmesine neden olur. Android telefonunuzdaki animasyonlar özellikle yavaş veya durgun görünüyorsa, bu numara neredeyse sihir gibi gelebilir. Daha iyi sonuçlar için sistem animasyonlarını kapatabilirsiniz. Ancak, bu süreçte gösterişli geçiş efektlerinden fedakarlık edeceksiniz.

Telefonunuzu yeniden başlatın

Elektrikli bir cihazda sorun giderirken yapılacak ilk şey yeniden başlatmaktır. Bu basit hack, özellikle bazı sinir bozucu arka plan uygulaması süreçleri düşüşe neden olduysa, telefonunuzun performansı için harikalar yaratabilir. Android’in bellek yönetim sistemi mükemmel ve çoğu telefonda fazlasıyla yeterli RAM var. Ancak 3 GB, 4 GB veya daha az RAM’e sahip bir bütçe telefonu kullanıyorsanız, yeniden başlatma işleminizi temizleyebilir ve genel performansınızı iyileştirebilir.

Lite sürümü uygulamalarını kullanın

Google ve diğer birkaç geliştirici, sınırlı RAM ve depolama alanına sahip eski ve düşük kaliteli Android cihazlar için uygulamalarının Lite veya Go sürümlerini sunar. Lite sürüm uygulamaları, tam gelişmiş benzerlerine göre daha küçük, daha az kaynak tüketen alternatiflerdir.

Google, Google Go, Camera Go, Assistant Go ve Maps Go dahil olmak üzere çeşitli uygulamaların Lite sürümlerini sunar. Ayrıca Play Store’da Twitter, Spotify ve Facebook dahil olmak üzere diğer popüler uygulamaların Lite sürümlerini bulacaksınız.

En son yazılıma güncelleyin

Telefonunuz yavaşlıyorsa, henüz yüklemediğiniz güncellemeleri kontrol edin. Google, Android’i her yeni sürümde optimize eder ve çoğu üretici, yazılım dış görünümleri için aynı şeyi yapar. Bu nedenle, Android’in en son sürümüne yükseltme, cihazınızdaki sistem kaynaklarını serbest bırakabilir ve bu da daha hızlı uygulama yükleme sürelerine ve gelişmiş sistem düzgünlüğüne yardımcı olabilir.

Tüm büyük OEM’ler, Android’in ilk günlerinden bu yana çok yol kat etti ve şimdi cihazları için sık sık yazılım güncellemeleri yapma eğiliminde. En iyi yanı, bu üreticilerin neredeyse her güncellemede kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak sistem performansını ve sorunları iyileştirmeye çalışmasıdır. Yazılım güncelleme ayarlarınıza gidin ve mevcut herhangi bir OTA yazılımı olup olmadığını kontrol edin.

Fabrika ayarlarına sıfırlama yapın

Şimdiye kadar tüm önerileri incelediyseniz ve cihazınız hâlâ yavaşsa, işleri bir adım öteye taşımanın zamanı geldi. Fabrika ayarlarına sıfırlama, performansı artırmanın mükemmel ancak aşırı bir yoludur. Cihazınızı stok durumuna geri yükler ve tüm verilerinizi siler. Android cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamaya hazırsanız, önce temel verilerinizin bir yedeğini oluşturun. Ardından, telefonu sıfırladıktan sonra, indirdiğiniz uygulamalar listesine göz atın ve yalnızca kullanacaklarınızı yüklediğinizden emin olun.

Özel bir ROM yüklemeyi düşünün

Nispeten eski (ve yavaş) bir Android telefonunuz varsa veya üreticisinin desteğinin sonuna gelmiş bir telefonunuz varsa, ona özel bir ROM veya çekirdek yüklemeyi düşünün. Özel bir ROM veya çekirdek yüklemek, zaten süresi dolmadığı sürece garantinizi geçersiz kılar; bu durumda endişelenecek bir şey yoktur. Devam etmeden önce, telefonunuzun önyükleyicisinin kilidinin açılabilir olduğundan emin olun, çünkü bu olmadan şansınız kalmaz. Önyükleyici kilidinin açılmasının sorun olmadığı telefonlarda, özel ROM veya çekirdekleri köklendirme ve yükleme yöntemi, modele ve cihaz üreticisine göre değişir.