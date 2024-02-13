Ana Sayfa » Akıllı Telefon AnTuTu 2024 Ocak Ayı En Hızlı Amiral Gemisi Telefonları Açıkladı Akıllı Telefon AnTuTu 2024 Ocak Ayı En Hızlı Amiral Gemisi Telefonları Açıkladı Emine Emre 0 Görüntüleme

Android telefonun kıyaslama puanlarını ölçen en popüler yazılımlardan biri olan AnTuTu, 2024 ocak ayının en hızlı amiral gemisi telefonları belirledi. Akıllı telefon satın almak isteyenlerin pek çok AnTuTu verilerine bakmadan alacakları cihaza karar vermiyor. Kapsamlı bir kıyaslama yapan yazılımın Ocak ayı listesini de içeriğimizde derledik.

AnTuTu 2024 Ocak Ayı En Hızlı Amiral Gemisi Telefonları Listesini Açıkladı

Akıllı telefon piyasası markaların birbirleriyle kıyasıya rekabeti ile günden güne büyüyor. Her marka daha çok tercih edilebilmek için kendini sürekli yenileyerek farklı özelliklerle kullanıcının karşısına çıkıyor. Akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcı ise yüzlerce çeşidin arasından hangisini alacağına karar vermekte elbette zorlanıyor. Bu kapsamda AnTuTu kıyaslama standartları ile kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor.

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Global çapta satışta olan telefonları değerlendiren AnTuTu’nun en hızlı amiral gemisi telefonları listesinde beklenmedik telefonlar zirveye yerleşirken, küresel bakımdan ün yapmış bazı markalar ise geride kaldı. Mobil piyasada en güçlü akıllı telefon modelleri hangileri geçmeden önce listede yer alan bazı markalar hakkında bilgi verelim.

Qualcomm Listeye Damgasını Vurdu

En hızlı akıllı telefonlar listesinde en çok dikkat çeken işlemci markası Qualcomm olarak karşımıza çıkıyor. Küresel çapta MediaTek ve Samsung ile kıyasıya bir rekabet içinde olan marka, listeyi ele geçirmiş diyebiliriz. 10 akıllı telefonun bulunduğu en hızlı telefonlar listesindeki 7 telefonda Qualcomm yonga seti kullanılıyor ve Qualcomm için, MediaTek ve Samsung’a üstünlük kurmuş denilebilir. Burada belirtmeden geçmeyelim ki MediaTek ve Samsung yonga setleri sadece kendi telefonlarında kullanılıyor.

Ocak ayı verilerine göre en hızlı amiral gemisi telefonlar listesinin zirvesinde Nubia Red Magic 9 Pro yer alıyor. Nubia Red Magic 9 Pro; 2,096,559 puan alarak Ocak ayının en hızlı amiral gemisi telefonu oldu. İkinci sırada ise iQOO 12 yer alıyor. iQOO 12; 2,045,064 puan alarak ikinci en hızlı akıllı telefon olarak yerini aldı. Ocak ayına ilişkin listenin üçüncü sırasında Nubia Z60 yer alırken dördüncü ise 1 milyon 974 bin 891 puan alan Vivo X100 Pro bulunuyor. Listenin beşinci sırasına ise Galaxy S24 Ultra (1 milyon 542 bin 570 puan ile) yerleşiyor.

AnTuTu tarafından oluşturulan listeye göre 2024 Ocak ayının en hızlı Android telefonları listesi aşağıdaki gibidir: