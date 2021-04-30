Apple, 5G Telefon Satışlarında Birinci Oldu!

Canalys’ten gelen yeni bir rapor, Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’un bu yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında en üst sırayı almayı başardığını ve Apple’ı geride bıraktığını ortaya koydu.

Bununla birlikte, Strategy Analytics’in bir başka raporu, Samsung’un artık 5G akıllı telefonlar için dünyanın önde gelen satıcısı olmadığını iddia etti. Bu taç, bu yılın ilk çeyreğinde en çok 5G akıllı telefon sattığı için şimdi Apple’da.

Geçen yıl Ekim ayında piyasaya sürülen Apple iPhone 12 serisi, şirketin 5G bağlantı desteği ile gelen ilk serisi oldu. Şaşırtıcı olan şey ise, Samsung’un dördüncü sıraya kayması ve 5G akıllı telefonlar için pazar payının geçen yılın aynı döneminde yüzde 34,6’dan sadece yüzde 12,7’ye düşmesiydi.

Bu, şirketin 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 milyon 5G akıllı telefon satmasının ardından gerçekleşti ve bu, yıllık bazda yüzde 105’lik bir artışı temsil ediyor.

Öte yandan Apple , 2021 yılının ilk çeyreğinde 40,4 milyon 5G iPhone satarak yüzde 30,2’lik dev bir pazar payı elde etti. 2021 yılının ilk çeyreğinin tüm yeni iPhone modellerinin satışa sunulduğu ilk çeyrek olmasıysa dikkatleri çekti.