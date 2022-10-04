Apple AirPods Pro 2’nin Pil Kapasitesi Belli Oldu

Geçen ay Apple, iPhone 14 için bir lansman etkinliği düzenledi. Etkinlikte marka, yeni ve geliştirilmiş AirPods Pro 2‘yi de tanıttı. Marka, AirPods Pro ikinci neslinin giden modele göre daha uzun pil ömrü sunacağını iddia etti. Ancak pil özelliklerini açıklamadı.

Fakat 3C listesine göre AirPods Pro’nun her kulaklığında 49.7 mAh pil bulunuyor. A2731 ve A2729 ise, TWS pilinin model numaraları olarak karşımıza çıkıyor. 3C listesi, kulaklıklara ek olarak şarj kutusunun pil kapasitesini de doğruladı.

Şarj kutusu pilinin model numarası, 3C sertifikası web sayfasına göre A2798 idi. Yeni AirPods Pro 2, Apple’dan 523 mAh pil ile geliyor. Apple, cihazın tek bir şarjla altı saate kadar kullanılabileceğini iddia ediyor. Ayrıca, şarj kutusuyla birlikte sunulan toplam ücret 30 saate kadar çıkıyor.

Pil iyileştirmelerinin yanı sıra AirPods Pro 2, şeffaflık modu, geliştirilmiş uzamsal ses ve iki kata kadar daha iyi gürültü önleme sağladığı söylenen yeni bir H2 işlemciye sahip. Üst düzey AirPod’lar için yeni hareket kontrolleri, ses seviyesini kontrol etmeyi içeriyor. Parça değiştirme veya arama alma konusunda yardım sunmaya devam ediyorlar.

AirPods Pro 2’nin Tüm Özellikleri Fiyatı ve daha fazlası… Şimdi Oku !