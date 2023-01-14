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Apple, Akıllı Saat Ekranı İçin LG ile Ortaklık Düşünüyor!

Apple, yeni microLED ekrana sahip akıllı saat ekranlarında LG ile ortaklık yapmayı düşünüyor. MicroLED ekrana sahip Apple Watch Series'in 2025 yılında piyasada olması bekleniyor.

İbrahim Özbek

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Samsung’un akıllı saatler için microLED panel geliştirme konusunda hızlı ilerlediğini ve Apple’ın bunları gelecekteki Watch Serisi için kullanacağını sizlere söylemiştik. Apple, yeni microLED ekrana sahip akıllı saat ekranlarında LG ile ortaklık yapmayı düşünüyor.

Yapılan haberlere göre, LG Display’in halihazırda operasyonlar kurduğunu ve microLED ekranlar için küçük miktarlarda arka paneller ürettiğini söyleniyor. Üretim muhtemelen 2024’ün ikinci yarısında başlayacak, bu nedenle microLED ekrana sahip ilk Apple Watch’un 2025’te gelmesi bekleniyor.

Bu, Samsung’un microLED üretimi hakkındaki son raporla çelişiyor, çünkü analistler LG’nin rakibinin ekranlarının gelecek yıl gelmesi işleri bozuyor. Samsung’un, microLED’lerini Apple’a sağlamadan önce teknolojiyi Galaxy Watch serisi için kullanması şu an için muhtemel görünüyor. Ayrıca, Apple tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi çok seviyor, bu nedenle her iki şirketle de anlaşmalar yapmak ve 2025’te bir microLED akıllı saati piyasaya sürmek isteyecek.

microled apple watch

Teknolojinin gelişmesi, birbirine rakip olan firmalarında zamanla ortaklaşa projeler yetiştirmesine olanak sağlıyor. Akıllı telefonda olduğu gibi akıllı saatlerde de Apple ve Samsung’u karşı karşıya göreceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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