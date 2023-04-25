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Apple Akıllı Telefon Pazarının Yarısına Hükmediyor!

Counterpoint yaptığı açıklamada, "Apple'ın küresel satış hacmi 2022'de yıllık bazda %16 büyüyerek ikinci pazar payını %49'un üzerine çıkardı" dedi ve teknoloji şirketinin şu anda kullanılmış ve yenilenmiş sektörlerde en hızlı büyüyen marka olduğunu ekledi.

Ayşen Sıla

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Araştırma şirketi Counterpoint’in verilerine göre Apple, 2022’de küresel yenilenmiş akıllı telefon pazarının yaklaşık yarısını ele geçirdi, ardından satışların %26’sını paylaşan Samsung geliyor.

Bulgular ayrıca, yenilenmiş akıllı telefon gönderilerinin dünya çapında her yıl %5 arttığını ortaya koydu. Araştırma şirketi IDC’ye göre bu, 2022’de %11,3’lük bir düşüş gören yeni telefon sevkiyatıyla dikkate değer bir tezat oluşturuyor.

Counterpoint yaptığı açıklamada, “Apple’ın küresel satış hacmi 2022’de yıllık bazda %16 büyüyerek ikinci pazar payını %49‘un üzerine çıkardı” dedi ve teknoloji şirketinin şu anda kullanılmış ve yenilenmiş sektörlerde en hızlı büyüyen marka olduğunu ekledi.

Ancak Counterpoint kıdemli analisti Glen Cardoza, insanlar akıllı telefonlarını daha uzun süre elinde tuttuklarından, yenilenmiş cihazların tedarikinin kısıtlı kaldığını belirtti.

Henüz bilmiyorsanız, Apple’ın çevrimiçi mağazasından satın alınan yenilenmiş iPhone’lar yeni bir pil, yeni bir dış kısım, yeni değiştirilen parçalar (gerekirse) ve bir yıllık garanti ile geliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakGizmochina

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