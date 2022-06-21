Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple AR Glass, Son Sürat Geliyor - İşte Detayları

Apple AR Glass, Son Sürat Geliyor – İşte Detayları

Apple'ın karma gerçeklik kulaklığı medya içeriği, oyun ve iletişime odaklanacak. Apple Silicon M serisi çip desteği taşıyacak ve çeşitli sensörler ve kameralarla birlikte yüksek çözünürlüklü ekranlar vaat edecek.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
apple-ar-vr

Apple’ın, 2024 yılında resmiyet kazanması beklenen bir karma gerçeklik kulaklığı olan AR Glass adlı yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını söylemiştik; ancak bazı raporlar önümüzdeki yıl piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

Şimdi ise analist Jeff Pu’dan yeni bir rapor; yeni AR Glass kulaklığının tasarım geliştirme aşamasına girdiğini iddia ediyor. Ayrıca AR Glass ürününün 2024’ün ikinci yarısında çıkacağını iddia ediyor. Rapor ayrıca Luxshare’in 2022‘nin sonları ile 2024 arasında gelecek cihazlar için; Apple’ın ana tedarikçilerinden biri olmaya devam edeceğini de ekliyor.

AR Glass’ın geliştirilmesine gelince; ürünün artık prototipin; bu yılın sonunda hazır olacağı tasarım geliştirme aşamasına girdiğini ve seri üretimin 2024’ün ikinci yarısında başlayacağını sözlerine ekliyor.

Apple VR Glasses

Bu AR/VR ürününe ek olarak; Cupertino tabanlı teknoloji şirketinin bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında %100 artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine; odaklanan benzer bir ürünü duyurmasını bekliyoruz.

Apple’ın karma gerçeklik kulaklığı medya içeriği, oyun ve iletişime odaklanacak. Apple Silicon M serisi çip desteği taşıyacak. Ve çeşitli sensörler ve kameralarla birlikte yüksek çözünürlüklü ekranlar vaat edecek.

-- Reklam --
Önceki İçerikTecno Spark 9T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri
Sonraki İçerikYeni iOS 16, CAPTCHA Engelini Aşabiliyor!

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.