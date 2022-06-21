Apple AR Glass, Son Sürat Geliyor – İşte Detayları

Apple’ın, 2024 yılında resmiyet kazanması beklenen bir karma gerçeklik kulaklığı olan AR Glass adlı yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını söylemiştik; ancak bazı raporlar önümüzdeki yıl piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

Şimdi ise analist Jeff Pu’dan yeni bir rapor; yeni AR Glass kulaklığının tasarım geliştirme aşamasına girdiğini iddia ediyor. Ayrıca AR Glass ürününün 2024’ün ikinci yarısında çıkacağını iddia ediyor. Rapor ayrıca Luxshare’in 2022‘nin sonları ile 2024 arasında gelecek cihazlar için; Apple’ın ana tedarikçilerinden biri olmaya devam edeceğini de ekliyor.

AR Glass’ın geliştirilmesine gelince; ürünün artık prototipin; bu yılın sonunda hazır olacağı tasarım geliştirme aşamasına girdiğini ve seri üretimin 2024’ün ikinci yarısında başlayacağını sözlerine ekliyor.

Bu AR/VR ürününe ek olarak; Cupertino tabanlı teknoloji şirketinin bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında %100 artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine; odaklanan benzer bir ürünü duyurmasını bekliyoruz.

Apple’ın karma gerçeklik kulaklığı medya içeriği, oyun ve iletişime odaklanacak. Apple Silicon M serisi çip desteği taşıyacak. Ve çeşitli sensörler ve kameralarla birlikte yüksek çözünürlüklü ekranlar vaat edecek.