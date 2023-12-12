Apple, Avrupa’daki NFC Kısıtlamasını Kaldırabilir!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, Avrupa Komisyonu’nun Apple Pay ödemeleri için yaptığı suçlamadan kurtulmak için rakiplerinin NFC teknolojisine başvuracak.

Apple, Avrupa Birliği ile devam eden hukuki bir mücadeleden kaçınmaya çalışıyor. Apple, rakiplerine NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisini erişim imkanı sunacak. Avrupa Komisyonu, Mayıs 2022’de şirkete Apple Pay ödeme sistemiyle ilgili tekelcilik suçlamasında bulunmuştu.

2020 yılından bu yana süre gelen araştırma bir türlü sonuca varamıyor. Son olarak Apple, mobil cüzdan çözümleri için üçüncü tarafların erişimini kısıtladığını açıklamıştı. Apple’ın bu hamlesi ağır bir para cezasından kurtulmasına yol açabilir.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın hemen hemen her yerinden davacılar, Apple Pay’in keyfi ve şişirilmiş ücretler talep ettiğini belirterek hukuksal süreç başlatmıştı. Apple’ın bu hamlesi ile beraber Komisyon ilerleyen günlerde yeniden toplanacak. Görüşme sonrasındaki sonuca bağlı olarak Apple’ın kısıtlaması kaldırılacak.

Google Play Filmler ve TV Uygulaması Kapatılıyor!