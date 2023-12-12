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Apple, Avrupa’daki NFC Kısıtlamasını Kaldırabilir!

Apple, Avrupa Komisyonu'nun Apple Pay ödemeleri için yaptığı suçlamadan kurtulmak için rakiplerinin NFC teknolojisine başvuracak.

İbrahim Özbek

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apple pay

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Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Apple, Avrupa Komisyonu’nun Apple Pay ödemeleri için yaptığı suçlamadan kurtulmak için rakiplerinin NFC teknolojisine başvuracak.

Apple, Avrupa Birliği ile devam eden hukuki bir mücadeleden kaçınmaya çalışıyor. Apple, rakiplerine NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisini erişim imkanı sunacak. Avrupa Komisyonu, Mayıs 2022’de şirkete Apple Pay ödeme sistemiyle ilgili tekelcilik suçlamasında bulunmuştu.

2020 yılından bu yana süre gelen araştırma bir türlü sonuca varamıyor. Son olarak Apple, mobil cüzdan çözümleri için üçüncü tarafların erişimini kısıtladığını açıklamıştı. Apple’ın bu hamlesi ağır bir para cezasından kurtulmasına yol açabilir.

apple pay

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın hemen hemen her yerinden davacılar, Apple Pay’in keyfi ve şişirilmiş ücretler talep ettiğini belirterek hukuksal süreç başlatmıştı. Apple’ın bu hamlesi ile beraber Komisyon ilerleyen günlerde yeniden toplanacak. Görüşme sonrasındaki sonuca bağlı olarak Apple’ın kısıtlaması kaldırılacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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