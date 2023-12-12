Google yaptığı yeni açıklamasında Google Play Filmler ve TV Uygulaması’nın kapatılacağını duyurdu. Dijital dünyada yeni ve popüler muadil uygulamalar, daha işlevsel platformlar uygulamanın sonunu getirdi. Google, yeterince rağbet görmeyen uygulamalarda temizliğe gitti ve bu kapsamda Google Play Filmler ve TV Uygulaması kapatılıyor.

Google Play Filmler ve TV Uygulaması Sona Geldi!

Google Play Movies ve TV Uygulaması uzun yıllar boyunca kullanıcıların film ve dizilerini izleyebildiği ve keyifle vakit geçirebildiği bir uygulama idi. Ancak artık bu uygulama dijital dünyanın geçmişinde kalmaya hazırlanıyor. Uygulamayı kullananlar için yumuşak bir geçiş süreci hazırlayan Google, kısa zaman önce Google Play Sinema ve TV Uygulaması kullanıcılarını Google TV’ye yönlendirmişti. Bu kapsamda Google, bahse konu uygulamayı Android TV’den, pek çok akıllı TV’den ve Roku cihazlarından da kaldırarak, kapatma sürecini başlatmıştı.

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Google’dan gelen yeni habere göre de uygulama 2024 Ocak ayında tamamen kaldırılacak. Google yaptığı açıklamada, hali hazırda uygulamayı kullanan ve satın aldıkları içeriklerin akıbetini merak edenler için de bu içeriklere nasıl erişim sağlanabileceğini anlattı. Bu kapsamda şirket, Android TV desteği olan cihazlarda, “mağaza” sekmesi altında satın alınmış olan yahut kiralanmak istenen içeriklerin izlenebileceğini duyurdu. Bununla birlikte söz konusu içeriklere Youtube üzerinden de erişim sağlanabilecek.

Yazılım alanında dünya devi olan Google, Google Play Sinema ve TV Uygulaması’nı kapatsa da, kullanıcıları için oldukça yumuşak bir geçiş planlamış durumda. Bu kapsamda öncelikle kullanıcıları Google TV’ye yönlendiren Google, hali hazırda satın alınmış olan içeriklerin izlenilebilirliğini koruyarak kullanıcının avantajlarını koruyor. Bu kapsamda kullanıcılar 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren, daha evvel satın almış oldukları içeriklere Android TV desteğine sahip cihazlardan erişebilecek.

Google, Google Play Movies ve TV Uygulaması’nı Neden Kapatıyor?

Google, Google Play’in Filmler ve TV Uygulaması’nı kapatarak kullanıcıları Google TV’ye yönlendirmeyi hedefliyor. Google TV uygulaması kullanıcılarına, Google Play Movies ve TV Uygulaması’nın özelliklerinin yanı sıra farklı avantajlar da sunmayı planlıyor. Google, bu hamlesi ile kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlıyor. Google TV uygulamasının Android TV sahibi olanlar tarafından keyifle kullanılacağı düşünülüyor.