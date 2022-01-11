Apple Beats Fit Pro Yakında Diğer Ülkelere Geliyor!

Kasım 2021’de Beats, Aktif Gürültü Önlemeli (ANC) Apple Beats Fit Pro ve Apple’ın H1 çipi olarak adlandırılan TWS kulaklıklarını resmen piyasaya sürdü. Ancak, kulaklıklar o zamanlar ABD ile sınırlıydı. Şimdi Apple, Beats Fit Pro‘nun bu ay Kanada ve Japonya’da piyasaya çıkacağını onayladı.

Apple Beats Fit Pro, 24 Ocak’ta Kanada’da piyasaya çıkacak. Japon pazarı ise 28 Ocak’ta alacak. Her zamanki gibi, kulaklıklar Apple resmi web sitesinde satışa çıkacak. Kulaklıkların dört renkte (Beyaz, Siyah, Gri ve Mor/Pembe.) satışa çıkmasını bekliyoruz.

Apple Beats’in TWS kulaklıkları, kulak içi bir tasarıma sahip. Kulaklıkları kulağınıza yapıştırarak iyi bir uyum sağlayan bir kulak kancası da var. Kulaklıklar, hızlı eşleştirme ve otomatik senkronizasyon sunan Apple’ın H1 çipiyle birlikte geliyor.

Fit Pro, yine AirPods Pro’ya benzer bir Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip. Kulaklıklar, şarj kutusu olmadan 7 saate kadar ve şarj kutusuyla 30 saate kadar oynatma vaat ediyor. Suya ve tere karşı dayanıklı olmasını sağlayan IPX4 derecesine sahip. Kulaklıkların fiyatı 198 dolara mal olacak.

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