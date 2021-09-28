Apple, Sınırlı Üretim Beats Studio 3 Kablosuz Kulaklıkları Tanıttı!

Apple’ın alt markası olarak işlev gören Beats, saf bir ANC‘ye sahip yeni bir A-Cold-Wall Beats Studio 3 Wireless kulaklığı piyasaya sürdü ve Samuel Ross tarafından tasarlandı. Bu ürün, ikonik Beats Studio 3 Wireless kulaklık silüetini, hem kulaklıkları hem de kulak yastıklarını kaplayan arduvaz renk paletiyle bir araya getiriyor.

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Beats Studio 3 kulaklıklar, Apple çevrimiçi mağazasında listelendi, ancak hâlâ “Çok Yakında” olarak gösteriliyor. Beats Studio Buds’ın aksine Beats Studio 3 Wireless, kusursuz kurulum ve Apple cihazlarıyla eşleştirme için Apple’ın kendi W1 çipini kullanıyor.

Pure ANC açıkken 22 saatlik inanılmaz bir pil gücü sunuyor. Fast Fuel teknolojisi sayesinde bu kulaklıkları 10 dakika çalıştırıp karşılığında 3 saat kullanım süresi elde etmek de mümkün.

Apple’ın sunduğu yeni teklifin öne çıkan özelliklerinden bazıları, Kusursuz Aktif Gürültü Önleme, birinci sınıf bir dinleme deneyimi sağlayan gerçek zamanlı ses kalibrasyonu, Sınıf 1 Kablosuz Bluetooth bağlantısı için Apple W1 işlemci ve pil verimliliği denilebilir.

Düşük güç modu için saf ANC-off, 40 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Çok işlevli kulak üstü kontrollerle aramaları yanıtlayıp, müziği kontrol edip ve Siri’yi etkinleştirebiliyorsunuz. Ve en önemlisi, daha fazla konfor ve ek ses yalıtımı için yumuşak kulak üstü yastıklar sunuyor. Kulaklıkların fiyatı 350 dolara mal olacak.

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