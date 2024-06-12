Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri konumunda bulunan Apple, WWDC de (Apple Worldwide Developers Conference) yeni gelecek oyunları duyurdu. iPhone ve iPad cihazlarına gelecek iddialı oyunlar; hem oyun tutkunlarını hem de Apple kullanıcılarını memnun etti. Söz konusu oyunların onlarcasının adı belli olurken, bir kısmının ise 2024 yılının ilerleyen günlerinde belli olmaya devam edeceği öğrenildi. Cepkolik takipçileri ile birlikte Apple cihazlara yeni gelecek oyunlara göz atalım…

Apple Cihazlara Yeni Oyunlar Geliyor 2024

WWDC konferansında çok sayıda AAA oyunun Apple cihazlarda oynanabilir hale geleceği açıklandı. Bu oyunların listesi şu şekilde sıralanabilir:

Dead Island 2

Sniper Elite 4

Wuthering Waves

Assassin’s Creed Shadows

Control

Palworld

Resident Evil 7

Riven

Prince of Persia: Lost Crown

Valheim

World of Warcraft: The War Within

Frostpunk 2

Resident Evil 2

RoboCop Rogue City

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Hangi Cihazlarda Yeni Oyunlar Olacak? iPhone Modellerinden Hangileri Bu Oyunları Oynayabilecek?

Apple kullanıcıları, WWDC de (Apple Worldwide Developers Conference) açıklanan yeni oyunların hangi cihazlarda oynanabileceğini merak etseler de, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu konuda, ancak yorum yapmak mümkün. Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda yapılan sunumda bu konuya detaylı yer verilmese de; bahse konu oyunların telefona gelirse AC Mirage ve diğer AAA oyunlar da olduğu gibi iPhone 15 Pro’ya geleceği düşünülüyor. iPad ve Macbook tarafında ise silikon işlemcili M1 ve üstü versiyonlara geleceği ön görülüyor.

Apple Cihazlara Yeni Oyunlar Geliyor 2024

Oyunlar Genel Olarak Macbook İçin Gelecek

“Apple Devices” olarak ifade edilen konferansta, gelecek oyunların büyük kısmının Macbook da yer alacağı belirtildi. Oyunların bazılarının ise iPhone 15 Pro’ya ve silikon işlemcili ipad’lere gelebileceği tahmin ediliyor. AC Mirage, Death Stranding, Resident Evil 4 ve Village örnekleri de bu konuda veriliyor.

iPhonelar Oyun Telefonu Olarak Tercih Edilmeye Başlandı!

Oyun sektörünün global çapta gün be gün gelişmesinin akabinde, pek çok büyük marka da bu alana yöneldi. Apple da söz konusu teknoloji şirketleri arasında yer aldı. Mobil oyun sektörünün büyümesi, kullanıcıların mobil cihazlardan daha büyük boyutlu oyunları oynamak istemesi de markaların bu konudaki çalışmalarını hızlandırdı.

El oyun konsolu üzerine çalışan pek çok teknoloji şirketi ve oyun firması var iken, direkt olarak oyun sektörüyle alakası olmamasına rağmen, bu sektördeki büyümeyi analiz eden firmalar da mevcut. Bu doğrultuda, gelişmiş mobil cihazlar üreten şirketler, oyun sektöründeki pastadan pay almaya ve aynı zamanda müşterileri ile kullanıcılarını da memnun etmeye çalışıyor. iPhone’lar da oyun telefonu olarak son yıllarda anılmaya ve öne çıkmaya başlamış durumda.