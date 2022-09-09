Apple Garanti ve Seri Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Apple ürünleri kullananların sıklıkla merak ettiği konulardan biri cihazlarının garanti süresinin bitmesine ne kadar kaldığıdır. Apple garanti sorgulama yapmak için bilmeniz gereken tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Apple garanti sorgulama iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch ve Apple TV gibi farklı Apple ürünlerinin garanti süresinin ne zaman sona ereceğini öğrenmek için yapılır. Türkiye garantili olarak alınan Apple ürünlerinin garanti süresi 2 yıldır. Satın alınan Apple ürünlerinin garanti süresi SIM kartın takılması ve cihazın başlangıç kurulumunun yapılmasıyla başlar. Apple ürünlerinin garanti kapsamında işlem görebilmesi için sistem onaylı bir garanti belgesi olması halinde fatura şartı aranmaz.

AirPods garanti sorgulama başta olmak üzere tüm Apple ürünlerinin garanti sorgulama süreci yalnızca birkaç adımda tamamlanabilecek basit bir süreçtir. Apple garanti sorgulama işlemi için garanti bilgisi kontrol edilmek istenilen cihazın seri numarası bilinmelidir. Eğer cihaz seri numarası bilinmiyorsa AirPods seri numarası sorgulama ve iPhone seri numarası sorgulama gibi özelleştirilebilen Apple seri numarası sorgulama işlemi yapılmalıdır.

Apple Seri No Sorgulama Nasıl Yapılır?

Apple cihazların seri numarası doğrudan cihaz ayarlarından öğrenilebilir. Apple seri numarası sorgulama yapmak için takip etmeniz gereken işlem adımları şu şekildedir:

Ayarlar – Genel – Hakkında kısmına gelin.

Sayfayı aşağı doğru kaydırarak cihaz seri numarasını görüntüleyin.

Orijinal olarak ve kutusuyla alınan iPhone cihazların bazı modellerine ait seri numarası, IMEI ve MEID numaraları cihazların arka kapağında ya da orijinal kutu üzerinde de yazar. İlgili modellerdeki iPhone cihaz seri numarası öğrenilmek istenildiğinde cihazın arka kapağından ya da orijinal kutu üzerinden bu bilgi alınabilir.

Seri numarası cihazın diğerlerinden ayrılmasını sağlayan ve kutu açılmadan dahi cihaz hakkında pek çok bilgiye ulaşma imkanı vere bir tür kimlik numarası olma özelliğine sahiptir. Apple cihaz seri numarası öğrendikten sonra Apple garanti sorgulama işlemi yapılabilir.

Apple Garanti Nasıl Sorgulanır?

iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac ve AirPods garanti sorgulama işlemi yapmak için;

Buraya tıklayarak “Servis ve Destek Kapsamınızı Kontrol Edin” sayfası açılır.

Açılan sayfada karşınıza “Seri Numaranızı Girin” ve “Lütfen Kodu Girin” olmak üzere iki kutucuk çıkar.

“Seri Numaranızı Girin” kısmına garantisi sorgulanmak istenilen cihazın seri numarası, “Lütfen Kodu Girin” kısmına ekranda yer alan güvenlik kodu girilerek “Devam” butonuna tıklanır.

Bu işlem adımları tamamlandıktan sonra garanti sorgulama yapılan Apple cihaza ait bilgiler Türkçe olarak listelenir. Bu bölümde ulaşılabilecek bilgiler arasında; geçerli satın alım tarihi, telefonla teknik destek süresi, onarım ve servis kapsamı bilgileri yer alır.Onarım ve Servis Kapsamı bölümünden Apple garanti sorgulama yapılan Apple ürününe ait garanti süresinin ne zamana kadar devam ettiği görülebilir.

Apple Orijinal Ürün Kontrolü Nasıl Yapılır?

Teknolojideki gelişmelerle birlikte Apple her yıl yepyeni özelliklerle donatılmış ve geliştirilmiş modellerini kullanıcılarla buluşturuyor. Tabii ki yeni modellerin çıkmasıyla eski modellerin popülaritesi biraz gerilese de tamamen gözden çıkarılmaları söz konusu olmuyor. Apple ürünlerinin kalitesi ve yazılım desteği eski modellerin hala kullanılmasını sağladığı gibi bu aynı zamanda Apple ürünlerinde hareketli bir ikinci el piyasasının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Apple ürünlerinin farklı markalara ait ürünlere göre daha yüksek fiyatlı olması ne yazık ki gerek sıfır gerek ikinci el ürünlerde sahte ürünlere denk gelme riskini ortaya çıkarıyor. Bu durumda kullanıcılar Apple orijinallik sorgulama işlemi ile satın aldıkları cihazın orijinalliğinden emin olmak istiyorlar.

iPhone orijinallik sorgulama yapmak için Apple’ın resmi internet adresinde bulunan ve Apple garanti sorgulama işlemi için de kullanılan alanı ziyaret etmek yeterli.

Buraya tıkladıktan sonra karşınıza “Servis ve Destek Kapsamınızı Kontrol Edin” sayfası çıkar. Bu sayfada Apple orijinallik sorgulama yapmak istediğiniz cihazın seri numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Apple orijinallik sorgulama yapılan cihaz orijinal ise burada cihaza ilişkin geçerli satın alım tarihi, telefonla teknik destek süresi, onarım ve servis kapsamı bilgileri listelenir. Eğer cihaz orijinal değilse “Cihaz bulunamadı” uyarısı çıkar.

Apple AirPods Orijinallik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Apple AirPods orijinallik sorgulama işlemi için de cihazın seri numarasına gerek duyulur. Bunun için öncelikle Apple AirPods seri numarasını bulmak gerekir. Apple AirPods seri numarası bulmak için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

Apple AirPods’un Ayarlar kısmına girilir.

Bluetooth’s tıklanır.

“Daha Fazla Bilgi” yazan alana tıklanır.

Açılan ekranda model adı, model numarası, seri numarası ve sürüm gibi bilgiler listelenir. Buradan Apple AirPods seri numarası alınabilir.

Cihaz seri numarası, Apple orijinallik sorgulama işleminin yapılacağı Apple’ın resmi internet adresindeki ilgili alana yazılır. Güvenlik kodu girilip “Devam” butonuna tıklanarak sahip olunan Apple AirPods’un orijinal olup olmadığı kontrol edilebilir.