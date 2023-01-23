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Apple, Hindistan’dan Ayda 1 Milyar Dolar Değerinde iPhone İhraç Ediyor

Apple ve Samsung, Hindistan'dan başlıca akıllı telefon ihracatçılarıdır. Hükümet yetkililerine göre, geçen yıl Kasım ayında Samsung, ülkedeki bir numaralı ihracatçı olmak için Samsung'u geride bırakmıştı.

Ayşen Sıla

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Apple, Hindistan’da daha önce hiçbir markanın başaramadığı yeni bir rekora imza attı. Cupertino merkezli teknoloji şirketi, ülkede tek ayda 1 milyar dolar değerinde akıllı telefon ihraç eden ilk şirket oldu. Economic Times’ın verilerine göre Apple, Aralık 2022’de ihracat kilometre taşına ulaştı.

Apple ve Samsung, Hindistan’dan başlıca akıllı telefon ihracatçılarıdır. Hükümet yetkililerine göre, geçen yıl Kasım ayında Samsung, ülkedeki bir numaralı ihracatçı olmak için Samsung’u geride bırakmıştı.

Cupertino merkezli teknoloji şirketinin Hindistan’da Foxconn, Pegatron ve Wistron olmak üzere üç sözleşmeli üreticisi bulunuyor. İlk ikisi Tamil Nadu’da, ikincisi ise Karnataka’da bulunuyor. Şirket, ülkede iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus‘ı yerel olarak üretiyor. Yetkililere göre, bazı küçük üreticiler de Hindistan dışına iPhone ihraç ediyor.

Apple, Nisan 2020’de başlatıldığından beri Hindistan hükümetinin ürüne bağlı teşvik (PLI) programına katılıyor. Apple’ın ihracat rakamlarının yanı sıra veriler, Aralık ayının cep telefonu endüstrisi için 10.000 Rupi’nin üzerinde ihracatla rekor bir ay olduğunu da ortaya koydu. Yetkililer, Samsung’un tesisi bakım nedeniyle 10-15 gün kapalı kalmak yerine tam kapasite çalışsaydı bunun daha yüksek olacağını da sözlerine ekledi.

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Hükümet, Hindistan’ın 2022-2023 mali yılında yaklaşık 9 milyar dolar değerinde cep telefonu ihraç edeceğini tahmin ediyor. iPhone’lar tarafından bir ayda belirlenen 1 milyar dolarlık ihracat kriteri, hükümetin iddialı PLI programlarının önde gelen bir örneğini oluşturuyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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