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Apple iPad Pro 2022, 3nm İşlemciye Sahip Olacak

Yeni bir raporda 11 inç ve 12.9 inç ekran sürümleriyle gelecek olan iPad Pro'nun; Apple'ın bu sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığı cihazlar arasında olacağı yer alıyor. Mevcut nesil modelin Apple M1 işlemci tarafından desteklendiği göz önüne alındığında; 2022 model Apple iPad Pro'nun M2 işlemciye sahip olması oldukça mantıklı. Ayrıca bu işlemcinin 3nm işlemle tasarlandığı söyleniyor.

Ayşen Sıla

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Apple

Apple’ın bu sonbaharda yeni nesil iPad Pro‘yu piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ve son raporlara inanılırsa; üst düzey tablet şirketin henüz duyurulmamış Apple M2 işlemcisiyle gelecek.

Yeni bir raporda 11 inç ve 12.9 inç ekran sürümleriyle gelecek olan iPad Pro’nun; Apple’ın bu sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığı cihazlar arasında olacağı yer alıyor.

Ayrıca yeni iPad Pro’nun MagSafe Şarj etme özelliğine sahip olmayabileceği de söyleniyor. 11 inçlik modelin, şirketin 12.9 inçlik modelde kullandığı; Mini LED arkadan aydınlatmalı bir ekrana sahip olabileceğini de belirtelim.

Mevcut nesil modelin Apple M1 işlemci tarafından desteklendiği göz önüne alındığında; 2022 model Apple iPad Pro’nun M2 işlemciye sahip olması oldukça mantıklı. Ayrıca bu işlemcinin 3nm işlemle tasarlandığı söyleniyor.

Bkz: Apple, Yeni ve Ucuz Bir iPadle Geri Dönüyor

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