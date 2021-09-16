Apple iPhone 13 Pro, Performansta Çok Daha Başarılı!

Apple’ın lansmanları söz konusu olduğunda tüm dünyanın dikkatini çektiğine dair en ufak bir şüphe yok. Performans açısından listelerde üst sıralarda yer alması beklenen A15 bionic destekli iPhone 13 serisi gündemde sarsıcı bir etki yarattı. İlk başta A15 işlemci tüm modellerde ortak olduğu için performansın da benzer olması beklense de durum böyle değil. Apple, iPhone 13’tekinden daha güçlü olan tek yonga setinin iPhone 13 Pro’da olduğunu çok net bir şekilde vurguladı.

Apple, yeni A15 Bionic yonga setinin enerji verimliliği için iki yüksek performanslı çekirdeğe ve dört çekirdeğe sahip olduğunu söylüyor. CPU tüm modellerde aynı gibi görünse de iPhone 13 Pro’yu daha güçlü yapan GPU kısmı gibi görünüyor.

iPhone 13 Mini ve iPhone 13’e güç veren dört çekirdeğe sahip ve Apple’ın dediği gibi rakiplerinden %30’a kadar daha hızlı grafikler sunuyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’te ise GPU, Apple’ın “diğer akıllı telefon çiplerinden %50’ye kadar daha hızlı grafik performansı sağladığını” söylediği, toplamı beş çekirdeğe çıkaran ek bir çekirdeğe sahip.

ProRes codec desteğinin eklenmesi, Pro modellerinde kullanılan GPU’nun neden daha güçlü olduğunu açıklıyor. Apple, A15 Bionic’in ProRes’te video çekebilen ve düzenleyebilen yeni video kodlayıcılar ve kod çözücüler içerdiğinden bahsetti. Bu, güçlü bir GPU’ya sahip olmayı önemli kılıyor.

Apple, “5 nanometre teknolojisiyle, bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan A15 Bionic, Pro serisinde, önde gelen rakiplerinden yüzde 50’ye kadar daha hızlı, herhangi bir akıllı telefonda en hızlı grafik performansını getiren yeni bir 5 çekirdekli GPU’ya sahip” diyor. “Video uygulamaları, yüksek performanslı oyunlar ve yeni kamera özellikleri listesi için ideal.” diye ekliyor.