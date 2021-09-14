Apple iPhone 13 Serisi Tanıtıldı – En Güncel Bilgiler

Apple iPhone 13 serisi sonunda piyasada yerini aldı ve şirket, bazı güncellemelerle yeni amiral gemisi cihazlarını biraz önce tanıttı. Genel olarak Apple, kamera modülü kurulumunda küçük değişikliklerle tasarım öğelerini korumayı seçiyor.

iPhone 13, fiyatı 799 ABD doları (yaklaşık 7.000 TL + vergiler) olan 128 GB’lık bir modelden başlayarak üç farklı modelde piyasaya sürüldü. Şirket, 256GB ve 512GB modelleri de piyasaya sürecek.

iPhone 13 Mini, 128 GB’lık modeli için 699 dolardan (yaklaşık 6.000 TL + vergiler) başlıyor. iPhone 13 Mini de 256GB ve 512GB modellerle görücüye çıkacak. Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, yeni bir pembe renk de dahil olmak üzere beş renkte piyasaya sürüldü.

iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, en yeni nesil A15 Bionic işlemci tarafından destekleniyor. Yonga seti, 2021 etkinliğinde piyasaya sürülen tüm cihazlar arasında tutarlılığını koruyor.

iPhone 13 kamera kısmında, daha iyi gece fotoğrafçılığı için daha büyük sensörlerle birlikte geliyor. Telefonun ayrıca video için yeni bir Sinematik moda sahip olduğu belirtiliyor. Dolby Vision’da sinematik modda çekimler sunuyor. 4K 60 FPS‘de de video çekebiliyor.

Ana lens, daha büyük piksellere sahip yeni bir 12MP lensten oluşuyor. Ayrıca 12MP ultra geniş açılı lens de sunuyor. Apple, geçen yıl yeniden tanıtılan MagSafe şarjını koruyor. Şirket, yeni iPhone 13’ün iPhone 12‘ye kıyasla 2,5 saate kadar ek pil ömrü sağlayabileceğini iddia ediyor. Lansman hala devam ediyor. Daha fazla bilgiyi sizlere aktarmaya devam edeceğiz.