Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 14 Karşılaştırma

Apple’ın iPhone 13‘ü, önceki orta seviye akıllı telefonlardan çok daha uzun ömürlü bir telefon. iPhone 13 mini’nin kompakt tasarımını takdir etmemize rağmen, iPhone 12 mini‘nin etkileyici olmayan satışları bize çoğu insanın uzun pil ömrünü küçük telefonlara tercih ettiğini öğretti. Bu nedenle, iPhone 13 bir önceki nesle göre harika yükseltmeler vaat ediyor. Fakat yeni satışa çıkan iPhone 14 ile aralarında sahiden çok az mı fark var dersiniz ? Hangi telefonu alacağınıza karar veremediyseniz yazımızı okumaya devam edin. Bu yazımızda iPhone 13 ile iPhone 14’ü detaylıca karşılaştırıyoruz

Tasarım

iPhone 12’nin piyasaya çıkmasıyla Apple, iPhone 6’dan bu yana iPhone’lar için kullanılan yuvarlatılmış kenarları ortadan kaldırdı, bunun yerine kare kenarları olan düz kenarlı bir tasarımı benimsemişti. Apple, tüm iPhone 13 serisi için aynı düz kenarlı görünümü kullanıyor ve iPhone 13 modelleri, değiştirdikleri iPhone 12 modelleriyle neredeyse aynı gövde tasarımına sahip. Tamamen cam bir ön kısım ve renk uyumlu bir alüminyum çerçeve içine yerleştirilmiş renkli bir tamamen cam arka kısım var.

iPhone 13’ün ön ekranında TrueDepth Kamera, hoparlör ve mikrofonu barındıran bir çentik var. Çentik bu yıl daha küçük ve daha fazla genel görüntüleme alanı sağlıyor. Telefonun üst ve yan taraflarında bir dizi anten bandının yanı sıra sağda güç düğmesi ve solda ses/ses kapatma düğmeleri bulunuyor.

iPhone 13

iPhone 13 modellerinin alt kısmında hoparlör delikleri ve mikrofonların yanı sıra şarj amaçlı bir Lightning bağlantı noktası yer alıyor. SIM yuvası ise, cihazın sol tarafında bulunuyor.

iPhone 13 modellerinin arkasında kare bir kamera çıkıntısı var ve dikey bir dizide lensler içeren iPhone 12′nin kamera tasarımından ayrılan yeni bir diyagonal lens kurulumu var. Apple’a göre, çapraz yerleşim, sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme gibi yeni kamera teknolojisine yer açtı.

Apple iPhone 14 ise, iPhone 13 ile aynı tasarımı paylaşıyor. Pro’nun üst sınıf paslanmaz çelik gövdesi üzerinde havacılık sınıfı bir alüminyum çerçeve ve iPhone 12 modellerinden bu yana gördüğümüz düz kenarlar sunuyor. Arka tarafta ise yine iki kamera lensi var. Kare buzlu cam kamera muhafazasına çapraz olarak oturuyorlar, arka kısmın aksi takdirde parlak kaplamasına göre dengeleniyor. Tıpkı iPhone 13’te olduğu gibi, gövde ve arka panel arasında da sorunsuz bir geçiş var ve bu da hoş bir süreklilik de yaratıyor.

iPhone 14

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Ekran

Tüm iPhone 13 modelleri, esnek olan ve her cihazın kasasına kadar uzanan aynı OLED Super Retina XDR ekrana sahip.

Daha koyu siyahlar ve daha parlak beyazlar için 2.000.000:1 kontrast oranı ve HDR fotoğraflar, videolar, TV şovları ve filmler için 1200 nit’e kadar maksimum parlaklık var. Tipik maksimum parlaklık, standart iPhone 13 modelleri için 800 nit, Pro modellerinden 200 nit daha düşük.

Geniş renk desteği, canlı, gerçeğe yakın renkler sunuyor ve True Tone, gözleri yormayan, kağıt benzeri bir izleme deneyimi için ekranın beyaz dengesini ortam aydınlatmasıyla eşleştiriyor. Ayrıca parmak izine dayanıklı oleofobik kaplama ve ekranla etkileşime girerken dokunsal geri bildirim sağlayan Haptic Touch desteği de var.

iPhone 13

Apple iPhone 14, iPhone 13 ile aynı ekrana sahip ancak bu harika. 460ppi piksel yoğunluğu için 2532 x 1170 piksel çözünürlüğe sahip 6.1 inçlik bir ekranla geliyor. Yine bir OLED panel var, böylece keskin ve canlı renkler ve çok koyu siyahlar vaat ediyor. 1200 nit’te de yeterli parlaklık var, ancak iPhone 14 Pro’nun 2000 nit‘lik en yüksek parlaklığı kadar parlak değil. Artık bir amiral gemisi akıllı telefondan beklediğiniz gibi HDR desteği de var.

iPhone 14’te 120Hz yenileme hızları görebileceğimizi düşünsek de bu, bu yıl olmadı. Bunun yerine, iPhone 14, iPhone 13 ile aynı standart 60 Hz yenileme hızına sahip ve iPhone 14 Pro gibi Her Zaman Açık Ekran veya Dinamik Ada deneyimi vaat etmiyor.

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Apple iPhone 13 ve Apple iPhone 14 Teknik Özellikleri

Apple iPhone 13 Apple iPhone 14 BOYUT 146.7 x 71,5 x 7,7 milimetre 146.7 x 71,5 x 7,8 milimetre AĞIRLIK 174 gram 172 gram EKRAN 6.1 inç, (Full HD+), Super Retina XDR OLED 6,1 inç, (Full HD+), Süper Retina XDR OLED PİKSEL 1170 x 2532 piksel 1170 x 2532 piksel İŞLEMCİ Apple A15 Biyonik altı çekirdekli Apple A15 Biyonik altı çekirdekli İŞLEMCİ HIZI 3.22 GHz 3.22 GHz GPU 4 çekirdekli GPU (A15 Bionic) 5 çekirdekli GPU (A15 Bionic) RAM 4 GB RAM 6 GB RAM DEPOLAMA 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB YAZILIM iOS 15 iOS 16 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, GPS KAMERA Çift 12 + 12 MP, f/1.6 + f/2.4

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 Çift 12 + 12 MP tarayıcı, f/1.5 + f/2.4

Çift 12 MP + SL 3D f/2.2 PİL 3240 mAh 3,279 mAh ŞARJ 30 dakikada %50 hızlı şarj 30 dakikada %50 hızlı şarj KABLOSUZ ŞARJ Var, 15W Qi kablosuz şarj Var, 15W Qi kablosuz şarj 5G DESTEĞİ Var Var ÇİFT SIM Var (isteğe bağlı) Var (isteğe bağlı) E-SIM DESTEĞİ Var (isteğe bağlı) Var (isteğe bağlı) MAGSAFE MagSafe 15W MagSafe 15W SU GEÇİRMEZLİK IP68 su geçirmez IP68 su geçirmez

Farklılıklar

iPhone 13

4 çekirdekli GPU (A15 Bionic)

4 GB bellek

Bluetooth 5.0

Çift kamera sistemi

ƒ/1.6 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ana kamera

ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ön kamera

Sığ alan derinliğine sahip videolar kaydetmek için sinema modu (30 fps’de 1080p)

Video oynatma sırasında 19 saate kadar pil ömrü

7.65mm kalınlık

174 gram ağırlığında

eSIM isteğe bağlı

Acil SOS

Yeşil, Pembe, Mavi, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve Kırmızı renkler

iPhone 14

5 çekirdekli GPU (A15 Bionic)

6 GB bellek

Bluetooth 5.3

“Gelişmiş” çift kamera sistemi

ƒ/1.5 diyafram açıklığına ve daha büyük sensöre sahip 12 megapiksel ana kamera

ƒ/1.9 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 megapiksel ön kamera

fotonik motor

Sığ alan derinliğine sahip videolar kaydetmek için sinema modu (30 fps’ye kadar 4K HDR)

Eylem modu

Video oynatma sırasında 20 saate kadar pil ömrü

7.80mm kalınlık

172 gram ağırlığında

Yalnızca eSIM (ABD’de)

Uydu üzerinden acil SOS

Kilitlenme Algılama

Mavi, Mor, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve Kırmızı renkler

Ekran: 6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED Cam koruması: Ön ve arka taraf Ceramic Shield Diğer özellikler: HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision Donanım: İşlemci: Apple A15 Bionic Depolama – RAM: 128, 256 ve 512 GB NVMe, 4 GB RAM Kamera: Ana kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 4 2. kamera: 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi Arka kamera video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği Ön kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 4, Gece Modu Ön kamera video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p Ağır çekim: 120 FPS @1080p Diğer: Batarya: 20W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning İşletim Sistemi: iOS 15

iPhone 14

Performans ve Donanım

iPhone 13 modellerinin tamamı, iPhone 12’de kullanılan A14 işlemciye göre performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunan Apple’ın yeni A15 işlemciyi kullanıyor. İki performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği var ve iPhone 13 modellerindeki A15 işlemci, iPhone 13 Pro modellerindeki sürüme göre biraz geride kaldı.

iPhone 13 ve 13 mini’deki A15 işlemci, iPhone 13 Pro ve Pro Max’te bulunandan bir çekirdek eksik olan 4 çekirdekli bir GPU‘ya sahip. Bu nedenle iPhone 13 Pro ve Pro Max en hızlı GPU performansını sunuyor ancak standart iPhone 13 modelleri çok da geride değil.

iPhone 13 Pro modelleri, iPhone 12 Pro modellerine göre yüzde 50 daha hızlı grafik performansı sunarken, iPhone 13 modelleri yüzde 15 daha hızlı grafik performansı sunuyor.

CPU söz konusu olduğunda, iPhone 13 modelleri iPhone 12 modellerine kıyasla tek çekirdek performansında yaklaşık yüzde 10 ve çok çekirdek performansında yaklaşık yüzde 18 daha hızlı.

iPhone 13 modelleri, iPhone 13 Pro modellerinden 2 GB daha az RAM olan 4 GB RAM‘e sahiptir. iPhone 12’den iPhone 13’e RAM değişmedi ve iPhone 12 ve 12 Pro modellerinde de sırasıyla 4GB ve 6GB RAM vardı.

Tüm iPhone 13 modelleri 128 GB depolama alanıyla başlıyor ve iPhone 13 ve iPhone 13 mini 512 GB’a kadar depolama alanıyla sipariş edilebilir. Bu, 1 TB’a kadar çıkabilen iPhone 13 Pro modellerinin maksimum depolama alanının yarısı.

iPhone 13

Apple iPhone 14, iPhone 13 gibi A15 Bionic işlemciyle çalışıyor – Bu da Apple’ın yeni bir telefon piyasaya sürerken ilk kez işlemciyi yükseltmediğini gösteriyor. Bu bir sorun mu? Hayır. A15 çok yetenekli bir yonga seti ve iPhone 14, her yönden mükemmel performansa sahip çok yetenekli bir telefon.

Standart modeller artık Pro modelleriyle aynı donanımı çalıştırmadığı için biraz hayal kırıklığına uğradık. iPhone 14, iPhone 13’ün dört çekirdekli GPU’su yerine iPhone 13 Pro’nun beş çekirdekli GPU’suna yükseltildi, yani geçen yılki iPhone 13 Pro modeliyle aynı donanımı almış oluyorsunuz.

Depolama seçenekleri 128 GB’tan başlıyor ve yine standart iPhone 13 modelleriyle aynı olan 512 GB’a kadar çıkıyor. Bununla birlikte, iPhone 14’ün iPhone 13’ten bir saat daha uzun süre dayandığı, yani 20 saate kadar sürdüğü söylendiği pilde de bir artış var.

Apple iPhone 13 İnceleme Apple’ın önceki nesline bir bakış… Detaylı İncele

Kamera

Göze çarpan özelliklere baktığımızda, iPhone 13 kamera kurulumu geçen yılki modeldeki diziden o kadar farklı görünmüyor, ancak burada kameraların kendisinde ince ayarlar ve çeşitli yazılım güncellemeleri ile bazı değerli yükseltmeler alıyorsunuz.

Arkada iki kamera vardır: f/1.6 diyafram açıklığına sahip 12MP geniş kamera ve f/2.4 açıklık ve 120 derece görüş alanına sahip 12MP ultra geniş kamera. Burada telefoto atıcı yok, dijital yakınlaştırmaya güveniyorsunuz, bu yüzden bu telefon uzun mesafeli çekimler yapmak için en iyisi olmayacak.

Uzaktan çekim yapmadığınızda, bu harika ve çok yönlü bir deneyimdir. Ana kamera, buradaki resim kalitesinde gözle görülür bir fark yaratan 1,7µm piksel kullanıyor (iPhone 12’de 1,4µm’ye kadar).

Ayrıca, Apple’ın geçen yılki iPhone 12 Pro Max’te piyasaya çıkan ve bir iPhone’da gördüğümüz en iyi görüntü sabitlemeyi sunan ve keskin çekimler yapmanızı sağlayan Sensör Kaydırma OIS teknolojisine de sahip oluyorsunuz.

iPhone 13

Çoğu çekilen görüntülerde iPhone 12 ile yapılan benzer çekimlere göre daha az bozulma var ve kameranın beklediğimiz düzeyde performans göstermediği çok az durum vardı. Ultra geniş kameranın 120 derecelik görüş alanı, nesnenizi veya sahnenizi daha fazla içeri almak istediğinizde kullanışlıdır, ancak çoğunlukla kendinizi ana kameraya bağlı bulacaksınız.

Buradaki bir diğer yeni özellik ise kamera uygulaması aracılığıyla erişebileceğiniz Fotoğraf Stilleri. Bunlar, Zengin Kontrast, Canlı, Sıcak ve Soğuk gibi resimlerinize özel görünümler uygulamanıza olanak tanıyor.

Apple iPhone 14, 12 megapiksel ana sensör ve 12 megapiksel ultra geniş sensörden oluşan çift arka kamerayı tercih ediyor. Bu, iPhone 11’den beri gördüğümüz kurulumun aynısı, standart modeller Pro modelleri tarafından sunulan ekstra telefoto lensi kaybediyor.

Çözünürlük iPhone 13 mini ve iPhone 13 ile aynı kalırken, iPhone 14, f/1,6 diyaframa kıyasla f/1,5 diyafram açıklığına sahip ana sensörde bir yükseltme yaptı. 2021’de iPhone 13 Pro modellerinin sahip olduğu sensörle aynı ve bu, düşük ışıklı fotoğrafçılıkta küçük bir gelişme anlamına geliyor. Düşük ışıkta çekimlere yardımcı olmak için bir Fotonik Motor da var. Ultra geniş sensör, f/1.8’deki iPhone 13 modeliyle aynı.

Genel olarak, iPhone 14 çift kamerasıyla harika sonuçlar sunuyor. İyi aydınlatmada, çekimler iyi bir renk dengesi ile detaylandırılmış. iPhone 14 Pro kadar ayrıntılı görüntü alamıyorsunuz ancak iPhone 14 ile fotoğraf çekmek de harika bir sonuç elde etmek için hâlâ mükemmel.

iPhone 14, düşük ışık koşullarında da iyi bir performans sergiliyor; Gece Modu, iPhone 13’ten daha hızlı devreye giriyor ve genel olarak iPhone 13’e kıyasla biraz daha iyi görüntüler veriyor.

iPhone 14

Pil ve Şarj

Apple, A15 işlemci ve daha büyük pil boyutlarıyla iPhone 13 serisinde pil ömrünü arttırdı. iPhone 13 mini’nin pili, iPhone 12 mini’den 1,5 saate kadar daha uzun süre dayanır. iPhone 13, 19 saate kadar video oynatmayı (15 saate kadar akış) ve 75 saate kadar ses oynatmayı destekliyor.

Aynı zamanda iPhone 13, 3.227 mAh pil ile donatılmıştır. Her iki iPhone 13 modeli de hızlı şarjı destekler ve Lightning – USB-C kablosu ve 20 W güç adaptörü kullanılarak 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar şarj edilebiliyor.

iPhone 14, 20 saat video oynatma, 16 saat video oynatma ve 80 saat ses oynatma için derecelendirildi. Tek bir şarjla tam bir günden fazla pil ömrüne sahip. iPhone 14, Lightning-USB-C şarj kablosuyla birlikte gelir ve şarj cihazı yoktur. 5W’lık bir adaptör satın alabilir veya Apple’ın 20W şarj cihazı için biraz daha fazla harcayabilirsiniz, bu da sizi 30 dakikada %50 şarja ulaştıracaktır. Telefon ayrıca MagSafe ve Qi kablosuz şarj ile uyumlu.

iPhone 13

Hangisi Daha İyi ?

‌iPhone 14‌, ‌iPhone 13‌’e göre çok da farklı değil. Fotoğrafçılık ve videografi yetenekleri, pil ömrü ve GPU performansı açısından küçük iyileştirmeler vaat ediyor. iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max’e de gelen üç özellik olan 6 GB bellek, Çarpışma Algılama ve uydu üzerinden Acil SOS, güvenlik bilincine sahip olanlar ve gelişmiş kamera donanımı için daha önemli yükseltmeler diyebiliriz.

Görünüşte, çoğu müşteri için yeni model iPhone 13’ün yerine almayı haklı çıkarmak için yeterli olmayabilir. Ancak daha büyük bir ekran boyutu istiyorsanız durum farklı olabilir, çünkü ‌iPhone 13‌ serisinde ‌iPhone 14‌ Plus’ın eşdeğeri yok.

‌iPhone 13‌ hala günlük kullanım için oldukça yetenekli ve ‌iPhone 14‌, ‌iPhone 13‌’ün A15 Bionic çip, OLED Süper Retina XDR ekran, Seramik Kalkan, Gece modu, MagSafe ve IP68 su gibi en çok yönlü özelliklerinin büyük çoğunluğunu paylaşıyor. Biraz daha pahalı model istiyorsanız iPhone 13’ü, daha pahalı ve ufak değişikliklerle en yeni özellikleri hedefliyorsanız iPhone 14’ü rahatlıkla alabilirsiniz.