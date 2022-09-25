Apple iPhone 14 İnceleme

Apple’ın 2022 yılı portföyünde iki standart model ve iki Pro model olmak üzere dört yeni iPhone bulunuyor. Normal 6 inç iPhone 13‘e daha küçük bir iPhone mini‘nin eşlik ettiğini gördüğümüz 2021’den farklı olarak, bu yıl iPhone 14‘e daha büyük bir Plus modeli katılıyor. Geçen seneki iPhone 13‘ten çok da fazla bir farkı olmadığı için tepki toplasa da bu yılki iPhone 14‘ü tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz.

Ayrıca bkz: Apple iPhone 11 İnceleme

Tasarım

Apple iPhone 14, iPhone 13 ile aynı tasarımı paylaşıyor. Pro’nun üst sınıf paslanmaz çelik gövdesi üzerinde havacılık sınıfı bir alüminyum çerçeve ve iPhone 12 modellerinden bu yana gördüğümüz düz kenarlar sunuyor. Arka tarafta ise yine iki kamera lensi var. Kare buzlu cam kamera muhafazasına çapraz olarak oturuyorlar, arka kısmın aksi takdirde parlak kaplamasına göre dengeleniyor. Tıpkı iPhone 13’te olduğu gibi, gövde ve arka panel arasında da sorunsuz bir geçiş var ve bu da hoş bir süreklilik de yaratıyor.

Sol kenarda ses düğmeleriyle birlikte sessize alma tuşu bulunurken, sağ kenarda güç düğmesi yer alıyor. SIM yeri ise solda. ABD hariç her yerde SIM girişi var. Bunun nedeni, iPhone’un yalnızca ABD’de eSIM’e geçmesi ve bu nedenle fiziksel SIM yuvasının bunun yerine sağ kenarda bir bölümle değiştirilmesinden kaynaklanıyor.

Hoparlör ise, Lightning bağlantı noktasının her iki yanına yerleştirilmiş. Ve evet, hala Lightning bağlantı noktası var. iPhone severlerin en büyük sorunlarından biri olsa da Apple USB-C bağlantı noktasını yine tercih etmedi. Oysa birçok rapor yeni iPhonelarda USB girişinin olacağını ön görmüştü. Umarız bu durum gelecek sene değişir.

Bahsettiğimiz gibi, iPhone 14, Mavi, Starlight (gümüş), Midnight (siyah) ve Kırmızı ile birlikte yeni bir Mor seçeneği dahil olmak üzere beş renkte geliyor. Diğer modeller gibi suya dayanıklı ve MagSafe özelliğine sahip. Alüminyum çerçeve, iPhone 14’ün Pro kardeşinden çok daha hafif olduğu anlamına gelirken, bu düz kenarlar onu tutmayı güzel kılıyor.

Ekran

Apple iPhone 14, iPhone 13 ile aynı ekrana sahip ancak bu harika. 460ppi piksel yoğunluğu için 2532 x 1170 piksel çözünürlüğe sahip 6.1 inçlik bir ekranla geliyor. Yine bir OLED panel var, böylece keskin ve canlı renkler ve çok koyu siyahlar vaat ediyor. 1200 nit’te de yeterli parlaklık var, ancak iPhone 14 Pro’nun 2000 nit‘lik en yüksek parlaklığı kadar parlak değil. Artık bir amiral gemisi akıllı telefondan beklediğiniz gibi HDR desteği de var.

iPhone 14’te 120Hz yenileme hızları görebileceğimizi düşünsek de bu, bu yıl olmadı. Bunun yerine, iPhone 14, iPhone 13 ile aynı standart 60 Hz yenileme hızına sahip ve iPhone 14 Pro gibi Her Zaman Açık Ekran veya Dinamik Ada deneyimi vaat etmiyor.

iOS 16’daki Kilit Ekranı özelleştirme seçenekleriyle çok iyi çalışan iPhone 14’teki en büyük eksiklik Her Zaman Açık Ekran. iPhone 14 Pro’yu kullanmadığınız sürece Her Zaman Açık Ekran ile neleri kaçırdığınızı bilemezsiniz bu nedenle çoğu insan için bu bir sorun olmayacak gibi görünüyor.

Teknik Özellikler ve Donanım

Apple iPhone 14, iPhone 13 gibi A15 Bionic işlemciyle çalışıyor – Bu da Apple’ın yeni bir telefon piyasaya sürerken ilk kez işlemciyi yükseltmediğini gösteriyor. Bu bir sorun mu? Hayır. A15 çok yetenekli bir yonga seti ve iPhone 14, her yönden mükemmel performansa sahip çok yetenekli bir telefon.

Standart modeller artık Pro modelleriyle aynı donanımı çalıştırmadığı için biraz hayal kırıklığına uğradık. iPhone 14, iPhone 13’ün dört çekirdekli GPU’su yerine iPhone 13 Pro’nun beş çekirdekli GPU’suna yükseltildi, yani geçen yılki iPhone 13 Pro modeliyle aynı donanımı almış oluyorsunuz.

Depolama seçenekleri 128 GB’tan başlıyor ve yine standart iPhone 13 modelleriyle aynı olan 512 GB’a kadar çıkıyor. Bununla birlikte, iPhone 14’ün iPhone 13’ten bir saat daha uzun süre dayandığı, yani 20 saate kadar sürdüğü söylendiği pilde de bir artış var.

Teknik Özellik Listesi

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR

6.1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz, Super Retina XDR Boyut ve ağırlık: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm ~ 172 gram

146,7 x 71,5 x 7,8 mm ~ 172 gram İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM: 6 GB

6 GB Hafıza: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Arka kamera: 12 MP geniş açı (f/1.5 diyafram, 26 mm odak uzaklığı) + 12 MP (f/2.4 diyafram, 13 mm odak uzaklığı) ultra geniş açı

12 MP geniş açı (f/1.5 diyafram, 26 mm odak uzaklığı) + 12 MP (f/2.4 diyafram, 13 mm odak uzaklığı) ultra geniş açı Ön kamera: 12 MP (f/1.9 diyafram)

12 MP (f/1.9 diyafram) Batarya: 3.279 mAh

3.279 mAh Bağlantı: Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM

Lightning, MagSafe, ultra geniş bant (UWB), Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz & mmWave, e-SIM Renk seçenekleri: Gece yarısı, mor, yıldız ışığı, kırmızı ve mavi

Kamera

Apple iPhone 14, 12 megapiksel ana sensör ve 12 megapiksel ultra geniş sensörden oluşan çift arka kamerayı tercih ediyor. Bu, iPhone 11’den beri gördüğümüz kurulumun aynısı, standart modeller Pro modelleri tarafından sunulan ekstra telefoto lensi kaybediyor.

Çözünürlük iPhone 13 mini ve iPhone 13 ile aynı kalırken, iPhone 14, f/1,6 diyaframa kıyasla f/1,5 diyafram açıklığına sahip ana sensörde bir yükseltme yaptı. 2021’de iPhone 13 Pro modellerinin sahip olduğu sensörle aynı ve bu, düşük ışıklı fotoğrafçılıkta küçük bir gelişme anlamına geliyor. Düşük ışıkta çekimlere yardımcı olmak için bir Fotonik Motor da var. Ultra geniş sensör, f/1.8’deki iPhone 13 modeliyle aynı.

Genel olarak, iPhone 14 çift kamerasıyla harika sonuçlar sunuyor. İyi aydınlatmada, çekimler iyi bir renk dengesi ile detaylandırılmış. iPhone 14 Pro kadar ayrıntılı görüntü alamıyorsunuz ancak iPhone 14 ile fotoğraf çekmek de harika bir sonuç elde etmek için hâlâ mükemmel.

iPhone 14, düşük ışık koşullarında da iyi bir performans sergiliyor; Gece Modu, iPhone 13’ten daha hızlı devreye giriyor ve genel olarak iPhone 13’e kıyasla biraz daha iyi görüntüler veriyor.

Pil ve Şarj

iPhone 14, 20 saat video oynatma, 16 saat video oynatma ve 80 saat ses oynatma için derecelendirildi. Tek bir şarjla tam bir günden fazla pil ömrüne sahip. iPhone 14, Lightning-USB-C şarj kablosuyla birlikte gelir ve şarj cihazı yoktur. 5W’lık bir adaptör satın alabilir veya Apple’ın 20W şarj cihazı için biraz daha fazla harcayabilirsiniz, bu da sizi 30 dakikada %50 şarja ulaştıracaktır. Telefon ayrıca MagSafe ve Qi kablosuz şarj ile uyumlu.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları:

+Harika tasarım

+Güzel renk seçenekleri

+Mükemmel ekran

+Yükseltilmiş ana kamera

+İyi pil ömrü

Eksileri:

-Tasarım değişikliği yok

-Her zaman açık ekran yok

-Performans yükseltmeleri az

Alınır Mı?

Etkili ve yeni bir iPhone istiyorsanız alabilirsiniz;

Bu, en hızlı veya en zengin özelliklere sahip iPhone değil, ancak hafif, hızlı ve çekici.

İyi pil ömrü ve harika fotoğrafçılık istiyorsanız alabilirsiniz;

iPhone 14’ün kamera dizisi iPhone 13’lerden daha iyi ve çoğu mobil fotoğrafı çok mutlu edecek. Ayrıca tek şarjla bir günden fazla dayanıyor.