Apple, iPhone 14 Plus üretimini kesiyor

Görünüşe göre iPhone 14 Plus, erken raporların önerdiği gibi harika bir başlangıç yapmıyor ve şimdi Bilgi, Apple‘ın iPhone 14 Plus üretimini durdurduğunu ve talebi yeniden değerlendirdiğini söylüyor.

Tedarik zinciri kaynaklarından alıntı yapan yeni rapor, Apple’ın iPhone 14 Plus üretimini hemen durdurmak için en az bir iPhone montaj ortağına ulaştığını ve üretimi %90’a kadar azaltmak için iki bileşen tedarikçisiyle de iletişime geçtiğini gösteriyor. Raporda ayrıca, en az bir iPhone tedarikçisine iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri için bileşen üretimini artırma talimatı verildiğinden bahsediliyor.

Apple’dan bu gelişmeler hakkında resmi bir yorum yok, ancak iPhone alıcılarının 35.000 TL’ye Pro olmayan bir cihaz almak istemediğini varsayabiliriz.

Bir iPhone 14 Pro için yalnızca 5.000 TL ve 14 Pro Max için 9.000 TL fark vermek kullanıcıları daha çok cezbediyor gibi görünüyor. iPhone 14 Plus’taki bu talebe rağmen, The Information, Apple’ın gelecek yıl bir iPhone 15 Plus’ı duyurmayı planladığını öne sürüyor.