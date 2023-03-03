Apple iPhone 14 Pro, 2023 GLOMO En İyi Akıllı Telefon Ödülünü Kazandı

Apple geçen yıl iPhone 14 Pro‘yu piyasaya sürdü. Dynamic Island, Satellite Emergency SOS ve Crash Detection gibi yeni özelliklerle doluydu ve önceki modele kıyasla önemli yükseltmelerle geldi. Akıllı telefon, GSMA tarafından MWC 2023’te duyurulan iki Küresel Mobil Ödülü (GLOMO) kazandı.

iPhone 14 Pro, ödül için de değerlendirilen Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4‘ü geride bırakarak “En İyi Akıllı Telefon” ödülünü aldı. Cupertino merkezli teknoloji şirketi, iPhone 14 Pro modellerinde çığır açan uydu üzerinden Acil SOS özelliğiyle ‘Yıkıcı Cihaz Yeniliği’ dalında bir ödül daha kazandı.

Cihaz kullanıcılarının herhangi bir özel donanıma ihtiyaç duymadan hücresel kapsama alanı olmayan uzak yerlere acil durum mesajı uyarıları göndermesine olanak tanıyor. Yıkıcı cihaz inovasyonu kategorisinde, Google’ın Tensor 2 çipi, Qualcomm Snapdragon ve Sony’nin IMX989 kamera sensörü de ödül için değerlendirildi.

GSMA, “En İyi Akıllı Telefon ödülü, Ocak 2022 – Aralık 2022 döneminde piyasadaki akıllı telefonların dünyanın önde gelen bağımsız analistleri, gazetecileri ve etkileyicileri tarafından değerlendirilmesiyle belirlendiği üzere olağanüstü performans, yenilikçilik ve liderliği birleştiriyor” diyor.