Ana SayfaAkıllı TelefonApple iPhone 14 Pro, 2023 GLOMO En İyi Akıllı Telefon Ödülünü Kazandı

Apple iPhone 14 Pro, 2023 GLOMO En İyi Akıllı Telefon Ödülünü Kazandı

iPhone 14 Pro, ödül için de değerlendirilen Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4'ü geride bırakarak "En İyi Akıllı Telefon" ödülünü aldı. Ayrıca Apple iPhone 14 Pro modellerinde çığır açan uydu üzerinden Acil SOS özelliğiyle 'Yıkıcı Cihaz Yeniliği' dalında bir ödül daha kazandı.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
8
Apple iPhone 14 Pro sevkiyat hedefini 20 milyon adet düşürdü

ABD İhracat Yasağını Düşünürken Huawei’nin Geleceği Tehdit Altında

Huawei, akıllı telefon pazarında yerini gittikçe kaybediyor. Şirket, ABD ambargosu nedeniyle Google hizmetlerine erişimini kaybetti...

Apple geçen yıl iPhone 14 Pro‘yu piyasaya sürdü. Dynamic Island, Satellite Emergency SOS ve Crash Detection gibi yeni özelliklerle doluydu ve önceki modele kıyasla önemli yükseltmelerle geldi. Akıllı telefon, GSMA tarafından MWC 2023’te duyurulan iki Küresel Mobil Ödülü (GLOMO) kazandı.

iPhone 14 Pro, ödül için de değerlendirilen Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4‘ü geride bırakarak “En İyi Akıllı Telefon” ödülünü aldı. Cupertino merkezli teknoloji şirketi, iPhone 14 Pro modellerinde çığır açan uydu üzerinden Acil SOS özelliğiyle ‘Yıkıcı Cihaz Yeniliği’ dalında bir ödül daha kazandı.

Cihaz kullanıcılarının herhangi bir özel donanıma ihtiyaç duymadan hücresel kapsama alanı olmayan uzak yerlere acil durum mesajı uyarıları göndermesine olanak tanıyor. Yıkıcı cihaz inovasyonu kategorisinde, Google’ın Tensor 2 çipi, Qualcomm Snapdragon ve Sony’nin IMX989 kamera sensörü de ödül için değerlendirildi.

GSMA, “En İyi Akıllı Telefon ödülü, Ocak 2022 – Aralık 2022 döneminde piyasadaki akıllı telefonların dünyanın önde gelen bağımsız analistleri, gazetecileri ve etkileyicileri tarafından değerlendirilmesiyle belirlendiği üzere olağanüstü performans, yenilikçilik ve liderliği birleştiriyor” diyor.

-- Reklam --

Black Desert Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Günümüzün en popüler MMORPG oyunlarından olan Black Desert kısa süreliğine ücretsiz oldu.MMORPG denildiği zaman akla ilk gelen oyunların başında...
Önceki İçerik
Honor, Küresel Akıllı Telefon Pazarında Samsung’u Hedef Aldı
Sonraki İçerik
Garmin Forerunner 965 Akıllı Saat Görücüye Çıktı!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021