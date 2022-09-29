Apple iPhone 14 Pro DxOmark kamera sonuçları açıklandı

Ünlü portal DxOMark nihayet yeni iPhone 14 Pro‘da kendini ifade etti ve Apple serisinin yeni zirvesinin fotoğraf sektörü hakkındaki incelemesini yayınladı, ki bu da birkaçını incelediğimiz 14 Pro Max’te de aynı.

Değerlendirmenin özet verilerinden yola çıkarak, iPhone 14 Pro 146 puan alıyor ve doğrudan sıralamanın ikinci basamağında, 147 puanla sıralamada liderliğini sürdürmeye devam eden Honor Magic 4 Ultimate‘ın hemen altında yer alıyor. Huawei P50 Pro‘yu 143 puanda buluyoruz. Biraz farklı bir sıralamayı hatırlayanlar için DxOMark’ın yakın zamanda değerlendirme kriterlerini güncellediğini ve halihazırda test edilen birçok akıllı telefonun puanlarını yeniden hesaplayarak sıralamadaki farklı konumları değiştirdiğini belirtmek isterim. Yeni iPhone 14 Pro bu nedenle en güncel standartlara göre değerlendirildi.

iPhone 14 Pro Puanları

146 olan nihai puan, akıllı telefonu 360° değerlendiren genel bir sonuçtur ve akıllı telefonun diğer birçok kategoride aldığı puanların sonucudur. İncelenen 5 ana kategoriden (fotoğraflar, videolar, bokeh, yakınlaştırma ve önizleme) iPhone 14 Pro, kategori için, daha doğrusu video sektöründe (149), bokeh (80) ve önizlemede (91) maksimum 3 puan alıyor.

İkincisi, genellikle çok hafife alınan bir özelliktir, ancak vizör tarafından çerçevelenen sahnenin çekilen fotoğrafla ne kadar tutarlı olacağını açıkladığı için çekim yaparken kuşkusuz çok önemlidir. DxOMark testlerine göre iPhone 14 Pro, bu açıdan pratik olarak mükemmel sonuçlar sunarak, fotoğrafçıya, çekeceği fotoğrafta gördüğü şeyin tam olarak ne bulacağına dair kesinlik kazandırıyor.

iPhone 14 Pro’nun kategorinin tartışmasız şampiyonu olduğunu kanıtladığı videolarla ilgili olarak da mükemmel sonuçlar, stabilizasyon, filmlerin akışkanlığı, geçişler gibi kategorilerde iPhone 13 Pro’nun (hala inanılmaz derecede güncel) zaten mükemmel sonuçlarını iyileştiriyor. HDR yönetimi de mükemmel, bu da rakiplerine göre çok daha doğal bir işleme sahip videolar üretme eğiliminde.

Ardından, iPhone 14 Pro’nun şimdiye kadar kaydedilen en iyi sonucu elde ettiği başka bir kategori var, yani 140 puana ulaştığı yeni Arkadaşlar ve Aile bölümü. Bu, güncellenmiş DxOMark protokolünün yeniliklerinden biridir ve bir akıllı telefonun birçok günlük senaryoda mükemmel çekimler ve güvenilirlik sunma yeteneğini değerlendirmeyi, sıfır deklanşör gecikmesinin etkinliğini ve belirli bir anda ani bir fotoğraf çekmek için gerekli diğer yönleri değerlendirmeyi amaçlar.

DxOMark’ın analizi ayrıca, Cupertino devi için bir yenilik olan ancak genel olarak mobil dünya için olmayan ilk 48 MegaPixel Quad-Bayer sensörünün entegrasyonunda Apple tarafından yapılan çalışmaları da ödüllendiriyor. Buna rağmen, gerçekleştirilen uygulama örnek niteliğindedir ve akıllı telefonun çok yüksek kaliteli çekimler yapmasına olanak tanır ve bu da pratik olarak herhangi bir kusur olmadan 1x ile 3x arasında bir yakınlaştırmaya güvenmenizi sağlar.

Genel olarak iPhone 14 Pro, son derece güvenilir bir akıllı telefon olarak değerlendiriliyor ve tutarlı bir şekilde aynı türde sonuçlar üretebiliyor ve aynı zamanda tüm kameraları arasında yapılan çekimler arasında kıskanılacak bir tutarlılık gösteriyor. Ana zayıflıklar, özellikle gelişmiş yakınlaştırma aşamasında ayrıntıların eksikliği, bazı iç mekan senaryolarında ve hareketli unsurların olduğu gece çekimlerinde gürültünün varlığı olarak özetlenebilir. Artıları ve eksileri özet tablosu aşağıdaki gibidir:

Artıları Mükemmel yüz takibi ile etkileyici video kayıt performansı

Fotoğraflarda ve videolarda mükemmel performans

Bu aralıkta yüksek fotoğraf kalitesiyle 3 kata kadar mükemmel zum yapın

Son fotoğrafa kıyasla vizörün çok yüksek hassasiyeti Eksileri İç mekan fotoğraflarında hafif gren varlığı ve ayrıntı kaybı

3x’ten sonra yakınlaştırmada detay kaybı

Maksimum ses seviyesinde müzik dinlerken bozulma

Sesler, bir dış mekan ortamında ortam sesleri tarafından maskelenebilir