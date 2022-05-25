Apple iPhone 14 Pro, Her Zaman Açık Ekran Desteğiyle Gelecek!

Apple iPhone 13 Pro serisi 120 Hz yenileme hızına sahip ProMotion ekranla gelirken; bu yılki iPhone 14 Pro modellerinde de bu ekran teknolojisinin yanı sıra işlevselliğini artıracak bazı güncellemeler de yer alacak.

iPhone 13 Pro serisi, daha iyi güç verimliliği sağlayan; değişken yenileme hızlarına sahip LTPO panellere sahipti. ProMotion ekranları temel olarak yalnızca gerektiğinde hızlı kare hızları üreterek pil ömrünü korumayı başardı. Ancak iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max‘in ProMotion’ı yalnızca; 10 Hz ile 120 Hz arasında yenileme hızlarını destekliyordu.

Öte yandan, Oppo ve Samsung gibi markaların telefonları 1Hz’e kadar düşebiliyor. Tanınmış ekran analisti Ross Young; yeni nesil iPhone’ların 1Hz yenileme hızına da düşebilen bir ProMotion paneli kullanacağına inanıyor. Bu, iPhone üreticisinin yakında daha iyi özellikler sunacağı ve gelecek akıllı telefonlarda da; pil ömrünü iyileştireceği anlamına geliyor.

Bu daha iyi özelliklerden biri de Always On Display‘i içeriyor. Başka bir deyişle, yeni nesil iPhone 14 Pro serisi, ekranı açmadan saat, tarih ve bildirimler gibi bilgilerin görüntülenmesine yardımcı olacak bu özelliği yakında görücüye çıkaracak.