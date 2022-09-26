Apple iPhone 14 Pro İnceleme

7 Eylül’de duyurulan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Apple’ın yeni üst düzey amiral gemisi akıllı telefonları olarak iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile birlikte satışa çıktı. iPhone 14 Pro modelleri, iPhone 14 modellerinden çok daha zengin özelliklere sahip ve kamera teknolojisi geliştirmeleri, daha iyi görüntüleme özellikleri, daha hızlı A16 çipi gibi muazzam özellikler sunuyor. İşte tüm detaylarıyla iPhone 14 Pro incelemesi…

Ayrıca bkz: Apple iPhone 14 İnceleme

Tasarım

Apple, iPhone tasarımını en yeni telefonlarıyla değiştirmemiş olsa da, iPhone 14 Pro sahiden övgüyü hak ediyor. Fakat arkadan bakıldığında, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro‘nun neredeyse kopyası. Her ikisi de paslanmaz çelik çerçeveye, cam arkaya ve ekstra ekran koruması için seramik kristaller içeren şeffaf bir malzeme olan Apple’ın Seramik Kalkanı tarafından korunan muhteşem parlak ekrana sahip.

Bazı küçük kasa farklılıkları var. iPhone 14 Pro, 71,5 x 147,5 x 7,85 mm ölçülerinde ve 206 gram ağırlığında, bu da onu iPhone 13 Pro’dan daha uzun ve daha kalın ve yalnızca 2 gram daha ağır hale getiriyor.

Apple, ses düğmelerini ve güç/uyku/Siri düğmelerini aynı noktalarda tutarak düğme yerleşimi ile uğraşmadı. Mikrofon bağlantı noktaları ve hoparlör ızgaraları da aynı. ABD’li müşteriler için dikkate değer bir dış fark var: ses düğmelerinin üstünde/altında SIM yuvası yok. Bunun yerine, ABD’deki iPhone 14 serisinin tamamı yalnızca eSIM desteği taşıyor. Bu özellik gelecek sene ülkemizde de yer edinebilir.

Arkadaki kamera dizisinde üç lens (48MP, 12MP ultrawide, 12MP 3x telefoto) ve bir LiDAR sensörü bulunuyor. Tüm bunlar aşağı yukarı iPhone 13 Pro’daki gibi (ancak tüm kamera lensleri biraz daha büyük görünüyor). Bununla birlikte, tüm lensler artık yeni sensörlerle destekleniyor ve dizide yeni bir ortam ışığı sensörü ve yeniden tasarlanmış bir flaş dahil olmak üzere bir bütün olarak değişiklikler var.

Ekran

Apple, iPhone 14 Pro’da ekran çözünürlüğünü yükseltmedi; 2556 x 1179’da buradaki ekran, iPhone 13 Pro’dakinden çok az daha fazla piksele sahip. Ancak Apple, ekranın ikonik bir parçasını yeniden icat etti ve bu Süper Retina XDR OLED, yepyeni bir unsur olan Dynamic Island etrafında yeniden tasarlandı.

Ekranın üst kısmından (ve jilet gibi ince bir hoparlör ızgarasının altından) yalnızca milimetre uzaklıkta olan bu dikdörtgen şekil, iPhone tasarımını yeniden tanımlıyor. Dinamik Ada, kullanılan uygulamaya, görüntülenen bildirimlere ve hareketlere bağlı olarak görünüşte şekil ve yardımcı programı değiştirerek adının hakkını veriyor. Sanki fiziksel bir ekran elemanı fiziksel olarak genişliyor ve istediği zaman daralıyor. Dinamik Afa, hap şeklinde bir oyuk, dairesel bir oyuk, her ikisinin etrafında bir siyah ada ve iki fiziksel ekran oyukları arasında bazı aktif pikseller içeriyor.

Ayrıca iPhone 14 Pro’da (ve Pro Max’te) yükseltilen ProMotion ekranın, yine 10 Hz’de başlayan ve 120 Hz’ye kadar çıkan uyarlanabilir yenileme hızı var. Daha yavaş yenileme hızları daha statik içerik için, daha hızlı olanlar ise oyunlar ve videolar için kullanılıyor. Bu uyarlanabilirlik, ekranın sürekli olarak güncellenmesi gerekmediğinde ekranın daha az enerji tüketeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda test edilmesi zor bir teknoloji, ancak ekran hareketinin her zaman pürüzsüz göründüğünü söyleyebiliriz.

14 Pro serisi için başka bir yenileme hızı var: 1Hz. Bu, iPhone 14 Pro’nun yeni Always-On-Display (her zaman açık ekran) özelliği için. Apple’ın iPhone’lara böyle bir işlevsellik getirmesi uzun zaman aldı, ancak şunu söylemeliyiz ki, oraya vardıktan sonra Apple bu konuda birçok rakibini geride bıraktı. Bu özellik eşitli faydalı bilgiler gösteriyor; widget’lar, resimler, medya oynatma ayrıntıları ve iOS 16’nın yeni kilit ekranlarından gelen bilgiler de dahil.

Her zaman açık ekran, ekran uyku moduna geçtiğinde otomatik olarak etkinleşiyor ve ayrıca güç/uyku düğmesine bir kez basılarak etkinleştirilebiliyor veya devre dışı bırakılabiliyor. Ayarlar/Ekran ve Parlaklık altında, tamamen kapatmanıza izin veren bir ayar var. Ekrana dokunmak da onu uyandırıyor.

iPhone 14 Pro’nun ekranı kararabiliyor ve yavaşlayabiliyor (1Hz), ayrıca gerektiğinde inanılmaz derecede parlak olabiliyor. Temel parlaklık 1.000 nit, ancak Super Retina XDR OLED ayrıca 1.600 nit HDR parlaklık ve dış mekanlarda 2.000 nit yeteneğine sahip. Ancak, bu maksimum parlaklık seviyesinin uzun süre kullanılmasının pil ömrünü azaltacağını unutmayın.

Teknik Özellikler ve Donanım

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Apple’ın 4 nm işlem üzerine kurulu ilk iPhone çipi olan yeni A16 işlemcisini kullanan ilk cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

A16, önceki modelle aynı sayıda çekirdeğe sahip; yani, iki performans ve dört verimlilik çekirdeğine sahip altı çekirdekli bir CPU’ya, altı çekirdekli bir GPU’ya ve Neural Engine adlı 16 çekirdekli bir NPU’ya sahip. A16, A15’ten yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip, bu da 3D oyunlar için çok önemli ve hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleri için de son derece faydalı.

iPhone 13 Pro ile aynı olarak iPhone 14 Pro’da 6GB RAM bulunuyor. iPhone 14 Pro, LPDDR4X belleğe sahip önceki nesil iPhone 13 Pro modellerine kıyasla performansı artıran daha hızlı LPDDR5 bellekle geliyor.

iPhone 14 Pro ve Pro Max’in en uygun fiyatlı sürümleri için depolama alanı 128 GB’tan başlıyor, ancak 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri de mevcut.

Kamera

Apple, kamera dizisinin tasarımını değiştirmedi, ancak iPhone 14 Pro’nun üç arka kamerasıyla ilgili neredeyse her şey yeni. Üç lens ise şu şekilde:

48 MP genişlik (24 mm f/2.8) 12 MP ultra geniş (13 mm f/2.2) 12MP telefoto (77mm f/2.8)

Bunlar yeni lensler ve daha büyük sensörler ve en ilginç kamera şüphesiz 48MP sensörlü olan diyebiliriz. Bu, Apple’ın ilk piksel gruplama sensörü ve bu, dört pikselin tek bir etkili daha büyük pikselde birleştirilmesiyle 12 MP görüntüler yakaladığı anlamına geliyor; bu da daha iyi düşük ışık performansı ve renk doğruluğu sağlıyor.

48MP sensör, kamera ayarlarında bu seçeneği etkinleştirmeniz gerekmesine rağmen, tam çözünürlüklü ham görüntüler çekme yeteneği ekliyor – varsayılan olarak kamera uygulamasında bir seçenek olarak görmezsiniz.

Ham görüntüler, Adobe Photoshop’ta ve Adobe Lightroom gibi mobil uygulamalarda düzenleme için size daha fazla serbestlik sağlayan sıkıştırılmamış fotoğraflar (bunları iPhone’un yerel kamera uygulamasında da düzenleyebilirsiniz). Ultra geniş kamera hâlâ 120 derecelik bir görüş alanına sahip, ancak şimdi daha iyi düşük ışık performansı için daha büyük bir sensörle destekleniyor.

Pil ve Şarj

Apple, iPhone 14 Pro’nun pil kapasitesini kamuoyuna açıklamadı. Bunun yerine, iPhone 13 Pro’dan yalnızca marjinal olarak daha yüksek pil ömrü vaatleri var (Apple, 13 Pro’nun 22 saati yerine 23 saat video oynatabiliyor). Bu kazanımlar muhtemelen daha büyük bir pilden değil, 4 nanometre A16 Bionic’in verimliliğinden ve yeni uyarlanabilir yenileme hızından geliyor.

Deneyimlere göre, 24 saatlik video akışı performansı mümkün görünüyor, ancak telefonu dışarıda, parlak güneş ışığında, ekranı maksimum 2.000 nit’e zorlamak zorunda kaldığı yerlerde kullanarak pili daha hızlı tüketebilirsiniz.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları:

+Mükemmel tasarım ve mükemmel yapı

+Yüksek kaliteli kameralar ve 48MP ana sensör

+Always-On-Display özelliği

+Zeki ve etkileyici Dynamic Island

Eksileri:

-Sadece 3x optik zoom

-USB-C yok

-Yüksek fiyat

Alınır Mı?

En iyi iPhone ekran teknolojisini istiyorsanız alabilirsiniz;

Sonunda, 1 Hz’ye kadar inen uyarlanabilir yenileme hızına ve her zaman açık ekrana sahip bir iPhone tasarlandı. Apple’ın buraya gelmesi çok uzun sürdü ama beklemeye değdi.

Sektördeki en iyi akıllı telefon kameralarından birini istiyorsanız alabilirsiniz;

iPhone 14 Pro, tüm kameralarıyla muhteşem fotoğraflar çeker. Yeni 48MP sensör ve yeni dört piksel gruplama teknolojisi, yaptığınız tüm çekimleri geliştirir ve yeni, şaşırtıcı derecede kullanışlı 2x optik yakınlaştırmayı mümkün kılar.

Yenilikçi yeni özellikler istiyorsanız alabilirsiniz;

Dynamic Island, bir delikli ekranın şimdiye kadarki en akıllı uygulamasıdır. Çentik işlevselliğine sahip ancak çentiksiz bir iPhone ve ayrıca bazı kullanışlı ekstra özelliklere sahip bir iPhone istiyorsanız, bu telefon tam size göre.

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